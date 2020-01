*La exposición se presenta en su Segunda Edición para impulsar la difusión del género músical coreano en territorio mexicano

Por Evangelina del Toro

México, 11 de enero (Notimex).— La exposición K-pop: Fenómeno global coreano. Segunda edición, presenta más de 400 artículos de diversos representantes de este género musical coreano, con lo que buscan que, en México, tenga una mayor difusión. La organizadora de ELF Support Mx, Sophie Salazar, precisó que la muestra está integrada por mercancía oficial como discos, libros, lightsticks (artículos considerados de identidad en los conciertos), fotografías, álbumes y zapatos, entre otros productos. En entrevista con Notimex precisó que estos fueron proporcionados por más de 30 fans club de diferentes K-pop en México. Mencionó que este género, en los últimos años, ha registrado una gran evolución en el país, sobre todo a través de las redes y de Internet, además, los fanáticos han vuelto viral este fenómeno mediante el reconocimiento del atractivo visual y extravagante, característico del K-pop. Como consecuencia de las actividades organizadas en México, el K-pop ha tomado gran importancia: “Tener la posibilidad de traer el movimiento, la tenacidad que tenemos para decir 'queremos este territorio para que se nos otorgue un espacio para la recreación y la difusión'”. La exposición estará disponible desde este sábado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en el Centro Histórico, y durará por lo menos un mes. No obstante, reconoció Sophie Salazar, "se está analizando la posibilidad de extender la fecha. Fue un gran trabajo y debido al éxito que está registrando desde este primer día". La inspiración del K-popLa exposición contará con "una noche de museos, muestras de dance covers y proyecciones de diversos conciertos para darles difusión de esta manera, y no sólo para los fans, sino que los artistas tengan una difusión a través de nosotros; esperamos conseguir que algún artista se presente en algún momento", dijo Salazar. Durante esta segunda edición, esperan la afluencia de por lo menos mil personas, “esperamos que sea un espacio seguro como comunidad, de forma de que podamos desarrollarnos y que sea una invitación a nuevas personas que no conocen el género y el tener el K-pop en este recinto, ya significa que estamos llegando a otros públicos que precisamente no es el nuestro”. Sophie Salazar recordó que fue en 2018 cuando se realizó la primera exhibición de K-pop, aunque esta fue sólo una muestra fotográfica, aunque fue en 2012 cuando Kim Junsu trajo a México este género por primera vez. "De ahí se desarrollaron varios, afortunadamente ya saben que esta es una capital que les conviene" destacando que "el fan está aquí disfrutando y a la espera de ellos". Julieta, de 16 años, mencionó que, fue gracias al baile realizado por este tipo de grupos que el K-pop llamó su atención y comenzó a seguir a los artistas: “siempre quise bailar y no tenía la iniciativa y sus canciones son muy pegajosas, tienen muy buenos mensajes, por ejemplo, los de BTS traen el mensaje de ámate a ti misma”. En tanto, Ana Luisa Arellano, de 18 años, compartió que desde hace seis años comenzó a seguir a los grupos coreanos, principalmente a V.I.X.X. "Aunque no es muy famoso, son muy lindos, me gustan. Me encantan porque en cada una de sus canciones dicen cosas muy bonitas, que te motivan”.