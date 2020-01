El jazz es la música del futuro: Joan Chamorro

*El músico español considera que es vital fomentar este género desde el vientre materno

Por Evangelina del Toro

México, 11 de enero (Notimex).— El jazz es una música que puede influir de manera positiva en las personas; es la música del futuro, se debe inculcar desde pequeños, no sólo la comercial, sino otro tipo de melodías, aseguró el músico español Joan Chamorro. "No hablo sólo del jazz tradicional, todo puede convivir, igual que convivimos con Beethoven o con Stravinsky, no tenemos por qué pelearnos si son más clásicos o modernos. Sencillamente el jazz tiene la posibilidad de la improvisación, de la creación, es una música abierta, en la que te puedes implicar mucho más. El futuro está asegurado, siempre y cuando cuidemos que la gente joven se interese en él", manifestó. Con esta perspectiva, hace 14 años Joan Chamorro fundó la Sant Andreu Jazz Band, considerada en su momento la big band más joven de Europa, debido a que era y es integrada por niños de nueve años hasta jóvenes de 22 años, y por la que han pasado 60 miembros; actualmente está integrada por 25. "Es importante que otros niños y jóvenes vean cómo se puede y se hace este tipo de música, y lo hacen de una manera apasionada, entregada y con calidad, y a ellos, el mensaje que les está llegando es: 'esta música no es un rollo, es divertida, y qué bien se lo pasan los que tienen la misma edad que nosotros'", mencionó en entrevista. Implementando su propio método en donde la voz es importante, así como escuchar mucha música y buenas referencias del género, memorizar, pero también confiar y motivar a los niños a que les interese, forman parte de su metodología. "Hice una serie de cambios en la manera de trabajar con los chicos, de una manera más amena, más musical y personalizada en un momento dado, y noté cambios que los motivaba más y los resultados eran mucho mejores; siempre se dice que la música de jazz es para gente adulta, de noche, intelectual o para personas de mala vida, pero no, a los niños les gusta y la hacen suya", sostuvo.

Desarrollar jóvenes talentos

El músico español afirmó que fomentar desde el inicio de la vida este género u otro es vital, ya que desde el vientre el feto desarrolla la sensibilidad del oído; “está comprobado que lo que las madres escuchan afecta al bebé antes de nacer. No digo que se vayan a dedicar a esto, sino que la música forme parte de sus vidas”, dijo. De esta manera es más fácil comenzar a los cinco o siete años, que iniciar con los libros, aprender jugando con instrumentos los hace sentir desde el principio músicos, “y tal vez se enamoren del jazz”. Con la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro ha tocado en países latinoamericanos y europeos; en México, la cuestión económica en el traslado de todo el equipo no ha permitido que se concrete alguna presentación. "Ir con toda una banda numerosa es una cuestión económica, de encontrar los recursos, ya que sólo los billetes (boletos de avión) quintuplican el precio de la orquesta en sí mismo, nos movemos 25 músicos, pero también van cinco papás, y al final somos una comitiva de 32 personas. Sí ha habido interés, estuvimos casi a punto de concretar, pero la cuestión económica no lo permitió", señaló. No obstante, Joan estará en México nuevamente para ofrecer una conferencia y concierto el próximo 16 de enero, con el saxofonista mexicano Gerry López en la Fundación Sebastián, mientras que el 18 del mismo mes estará en Guadalajara donde dirigirá a una big band en el Teatro Degollado, y un día después dará un concierto en Querétaro. El músico barcelonés de 57 años de edad estimó que México se encuentra en un proceso de crecimiento en este género, y confió en que la gente joven de entre 10 y 14 años "se impregne de esto, el panorama rejuvenezca y puedan pasar cosas dentro de todos los estilos, porque dentro del jazz los hay”.