Dwayne Johnson hará serie basada en su infancia

El actor estadounidense Dwayne Johnson producirá y estelarizará una serie cómica de televisión inspirada en su infancia, la cual llevará por nombre The young rock.

El protagonista de San Andrés trabajará con la guionista y productora de televisión Nahnatchka Khan, quien ya ha escrito el primer episodio de la comedia, en conjunto con Jeff Chiang, en el cual se narrarán los “años formativos” del también exluchador.

Los 11 episodios de la primera temporada serán producidos por Seven Bucks Productions, propiedad de Jhonson, junto con Dany e Hiram García y Brian Gewirtz. Jennifer Carreras de Khan´s Fierce Baby Productions también será productora ejecutiva, mientras que Universal Television, donde Khan está bajo un acuerdo general, servirá como estudio.

No es la primera vez que Dwayne Johnson protagoniza una serie de televisión, en el pasado llevó el primer crédito en Ballers. Actualmente es presentador de The Titan Games y el largometraje Jumanji: The next level, continúa con su éxito en taquilla, donde ya ha registrado 600 millones de dólares alrededor del mundo.