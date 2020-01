Casa del Poeta pausa actividades por falta de recursos

*La Fundación no había resentido rezagos económicos hasta el año pasado

Por Julián Crenier

México, 11 de enero (Notimex).— En entrevista con Notimex, la directora general de la Fundación Casa del Poeta I.A.P., María del Carmen Férez Kuri, habla acerca de la situación económica actual del recinto cultural y reflexiona sobre las razones por las que no ha podido presentar los planes, eventos y la agenda cultural de este año, la cual tuvo que haber sido programada desde finales de 2019: —La Casa del Poeta recibe recursos por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México porque se fundó justamente para apoyar el área cultural de la capital. Esa aportación es para que podamos realizar nuestro programa. La Fundación Casa del Poeta abrió sus puertas en el año de 1991, desde entonces Socicultur, El Instituto de Cultura y, al día de hoy, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, han sido las intancias encargadas de apoyar económicamente al recinto. —Desde que se constituyó, la Fundación Casa del Poeta no había resentido falta de apoyos hasta el año pasado. No podría decir que el gobierno tiene la obligación, pero sí tiene de alguna manera la responsabilidad, incluso porque es dueño del recinto. Esto es todo un engranaje que funciona para enriquecer el programa cultural de la ciudad". El gobierno de la Ciudad de México no brinda la totalidad del presupuesto del que dispone la Fundación Casa del Poeta, ya que tiene un ingreso autogenerado de entre 45 y 55 por ciento del total para poder subsistir, pero, a la fecha, el espacio cultural no ha logrado conseguir los recursos suficientes para operar con normalidad: —Desafortunadamente, el año pasado no llegó ese apoyo y sigue sin llegar. No podemos establecer las actividades culturales ni tampoco abrir una agenda porque con qué derecho le decimos a un poeta que venga a leer para que luego ese mismo día le cancelemos por falta de recursos. No es la forma en la que la Casa del Poeta trabaja. Nunca ha sido así.ResolucionesFérez Kuri compartió que ya han hecho manifiesta esta situación al doctor Alfonso Suárez del Real —titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México—. "Ellos están conscientes de ello, pero desafortunadamente la definición oficial para darnos la aportación se resolvió hasta el día 30 de diciembre. En ella nos dijeron que a más tardar el 31 de enero de este año llegaba. Estamos a la espera de ello…" Uno de los efectos que la directora reconoce con la apertura de las puertas de la Fundación Casa del Poeta es sanar la problemática de la inseguridad: —Si somos un poco conscientes, un espacio como este ayuda a combatir la inseguridad. Debe funcionar porque es único en la ciudad y además incide de manera directa al desarrollo de la sociedad y, en especial, de la poesía. —¿Cree que se ha quedado corto el sector público cultural en este primer año de gobierno? —Yo te puedo hablar desde la Casa del Poeta, pero también, a través de diferentes manifestaciones como las que tuvimos a finales del año pasado, pues nos habla claramente de que estamos cortos y que la cultura merece mucho más. Al respecto, la sección cultural de Notimex solicitó una declaración por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a lo que la dependencia respondió que, de momento, no podía ofrecer una respuesta inmediata.