Revista Amauta y la relación cultural México-Perú

*El conversatorio permitió profundizar en la vida del escritor y periodista peruano, José Carlos Mariátegui, quien participó de la red vanguardista de cultura y arte más importante en America Latina en el siglo XX

Por Miroslava Cárdenas

México, 10 de enero (Notimex).— Como parte del cierre de la exposición "Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930" que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en colaboración con la embajada del Perú en México, presentaron el conversatorio “Amauta y las Redes Intelectuales", con la participación de Rafael Mondragón, Víctor Pacheco y Sergio Ugalde, en el que ofrecieron sus diferentes aproximaciones a la vida de José Carlos Mariátegui (Perú, 1894-1930), fundador y director de la revista cultural Amauta. Rafael Mondragón compartió una descripción más íntima de Mariátegui, apoyado de tres significativos momentos en la vida del artista: “Traductor de mundos”, “Juguetes impresos” y “Duende de imprenta”. En la primera describe cómo, a partir de la tuberculosis ósea diagnosticada a los ocho años, el cuerpo del escritor quedó trazado por la enfermedad. Sus primeros pasos de la infancia vividos en hospitales, donde aprendió francés para poder ayudar a enfermas y enfermos a entenderse, desempeñándose como traductor, y en casa de sus padres, en soledad, tuvo como recursos inmediatos para sopesar el tiempo, los libros y revistas, encontrando así lo que señaló Mondragón: “el nacimiento de un territorio interior”. En “Juguetes impresos” llevó a los participantes a lo largo de la experiencia de Mariátegui como un hombre que quería trabajar en la redacción de un periódico, construyéndose a partir de la escritura “un lugar en el mundo ante la soledad”, y encontrar en la “palabra impresa un poco de libertad”. En tanto, en “Duende de imprenta”, aquel que en secreto publicó sus primeros textos con el seudónimo de “Juan Croniqueur”, dando vida al periodista de ficción, quien se caracterizaba para entonces de ser un escritor con pensamiento marxista. Así, Mariátegui llegó a una edad joven como periodista, reportero, escritor, pintor y pensador crítico. Más tarde, por efectos de la enfermedad, se le tuvo que amputar la pierna, lo que no le imposibilitó continuar con su trayectoria profesional y artística. Por su parte, Víctor Pacheco compartió un trazo distinto, centrándose en la existencia y esencia propia de la revista cultural Amauta con la pregunta: ¿Cómo entender la Red Intelectual plasmada en la exposición Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina? De esta forma, Pacheco subrayó que la revista, en su ímpetu de creación autónoma, no neutral, conformó una red editorial internacional con grupos vanguardistas, y principalmente denunció la situación del indigenismo en Perú. Además enfatizó que esta red e intercambio intelectual habilitado por la revista se realizó a través de correspondencias, dotando también de bibliografía a los centros de estudios revolucionarios en distintos países, pero principalmente en Perú. Por último, Sergio Ugalde expuso unas primeras aproximaciones a la relación artística y literaria entre México y Perú, impulsada a partir no sólo del trabajo en Amauta, sino del esfuerzo periodístico, artístico y cultural que desarrollaba Mariátegui. Este trabajo de vinculación artística se puede apreciar en la conformación de la llamada “Célula José Carlos Mariátegui”, un núcleo de redactores integrado por Efraín Huerta, José Alvarado, Enrique Ramírez y Ramírez y José Revueltas, quienes dieron recepción al pintor peruano. Ugalde exhortó al público a profundizar en el factor que él considera poco explorado, pero necesario: el elemento literario en el vínculo cultural México y Perú. Para ello, y desde su perspectiva, son dos los elementos imperdibles como puntos de partida: la exposición actual que aloja el museo, así como el catálogo de la misma en donde se explica a detalle los vínculos y referencias. La exposición "Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930" muestra que gira en torno a Amauta —una de las revistas más influyentes del siglo XX que permitió repensar el arte de América Latina para repensar el arte de América Latina— estará disponible hasta el día 12 de enero en el Palacio de Bellas Artes.