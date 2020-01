Museo de Bellas Artes de Boston inaugurará ciclo de cine iraní

*El museo proyectará ocho películas durante 10 días

México, 9 de enero (Notimex).— En medio de los recientes acontecimientos políticos suscitados en Medio Oriente, el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA) realizará el "Boston Festival of Films from Iran", un ciclo de cine que ofrece una muestra del cine contemporáneo iraní. "Irán es reconocido por producir unas de las películas más espectaculares e innovadoras del mundo", dijo el espacio museístico, al agregar que cada año curadores del MFA, del Museo de Bellas Artes de Houston y del Museo Nacional de Arte Asiático trabajan juntos para programar este evento. En total serán proyectadas ocho películas de distintos directores, anunciaron los organizadores del festival en el cartel oficial. Los temas van desde la política, con películas como Filmfarsi, documental de Ehsan Khoshbakt que muestra el cine de Irán que se rodó antes del periodo revolucionario, así como When the Moon Was Full (Cuando la luna estaba llena), un drama de Narges Abyar que mezcla el thriller, la política y el horror. When the Moon Was Full cuenta la historia de una mujer de Tehrán que se casa con un hombre iraní de la provincia, el cual vive cerca de la frontera con Pakistán. Poco tiempo después se da cuenta de que su cuñado, un religioso extremista, planea reclutar a su marido para que lo ayude con su causa sanguinaria. Otra película que destaca dentro de la selección es Cold Sweat, del director Soheil Beiraqi, cinta basada en la historia real de Afruz, una de las mejores jugadoras de la Selección Nacional de Futsal de Irán, quien ve su sueño frustrado por ir a los juegos asiáticos de Malasia, debido a su esposo que pretende usar su derecho a no dejarla salir del país antes del torneo. Las proyecciones tendrán lugar en el auditorio del MFA y la entrada a todas ellas tendrá un costo total de 13 dólares americanos. El festival será inaugurado el 16 de enero y durará hasta el 26 del mismo mes.