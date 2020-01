Suicidio, tema central de "Serendipia"

*La puesta en escena a cargo de la compañía "Un paso a la deriva Teatro" pretende compartir con el público su punto de vista sobre la prevención de este acto

Por Luis Galindo

México, 9 de enero (Notimex).— El tema del suicidio en los jóvenes es el hilo conductor de Serendipia, obra a cargo de la compañía "Un paso a la deriva Teatro", bajo la dirección de Julio César Mejía e Israel Rodríguez, que iniciará temporada en el Teatro Centenario Coyoacán a partir del 11 de enero. “Es compartir con el público nuestro punto de vista sobre la prevención del suicidio, desde darle voz y no sólo quede como un tema que no se deba tocar o se evite decirlo para que no genere incomodidad social o familiar”, explicó Mejía en entrevista con la sección de Cultura de Notimex. Refirió que se trata de una obra que ha tenido el apoyo de algunas fundaciones y que se halla en su quinta temporada, a través de las cuales se ha presentado en el Teatro La Capilla, Sala Salvador Novo y en el Festival Internacional de Teatro Universitario durante 2018. Israel Rodríguez, director escénico, comentó que la obra está conformada por 10 historias de personas con problemáticas totalmente distintas, asimismo, explicó que todas los relatos se desarrollan escénicamente en el techo de un edificio. “Al final nos lleva a compartir sus historias cada uno y poco a poco se van dando cuenta que el compartir, el decir, el expresar lo que han estado sintiendo, los hace empatizar uno con el otro, y hacen que al final puedan hallar algo inesperado que no sabían que buscaban, pero lo encontraron; esa es la definición de Serendipia: cuando uno busca cierta cosa y encuentra algo distinto, pero mejor”. Israel Rodríguez apuntó que ha sido todo un reto hacer dinámica esta obra, porque se trata de 10 historias distintas que “nos pueden pasar a todos, que pueden ser universales; son textos que salen de la dramaturga Carmen García Casales”.