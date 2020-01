Cine Judío en México contra violencia de género

La edición 17 del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM), que se realizará del 17 de enero al 6 de febrero, se suma a las voces en contra de la violencia de género a través de su programación y su slogan “Historias que inspiran”. En conferencia de prensa, realizada en una sala de una cadena de cines, Fredel Saed, directora del FICJM, comentó que la temática de este año es la mujer, “tomamos la decisión de abordar este tema porque ha tenido un avance importante, sobre todo en la industria cinematográfica, y todavía no estamos listos para dejar de hablar de ellas”. Resaltó que toda la selección va en torno a historias de mujeres o directoras; en toda la imagen del encuentro hay figuras femeninas, lo que surgió en una plática con una directora de una revista sobre qué sucede con la mujer judía-mexicana, porque hay muchas haciendo cosas importantes en diferentes disciplinas, como cine, arte, medicina y música. Indicó que hicieron "una lista de más de 100 mujeres, a algunas las pudimos contactar, a otras no; logramos juntar a 36 que ahora son las embajadoras de esta edición, todas ellas con historias inspiradoras para replicar y contar, no solo proyectaremos películas, sino también conoceremos sus historias". La programación del encuentro fílmico contará con sedes de una cadena de cines en centros comerciales como en Perisur, Diana, Cineteca Nacional, Plaza Carso y Universidad, así como Plaza Morelia, Conarte Monterrey, Altabrisa Mérida, Centro Magno en Guadalajara, Centro Cultural Tijuana, Las Américas Cancún, Esfera Querétaro y Plaza Las Américas Xalapa. Incluye filmes como Perfectas, de Tal Granit y Sharon Maymon; La ley, de Christian Faure; Los invisibles, de Claus Rafle; El viaje de Fanny, de Lola Doillon; Refugiada, de Eran Riklis y Los que quedaron, de Barnabás Thot.