Punto de partida aborda el tema de migración

*La revista de la UNAM, en su nueva etapa, va de la mano con los movimientos políticos, asegura su editora Aranzazú Blázquez

Por Evangelina del Toro

México, 8 de enero (Notimex).— La revista Punto de partida, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó Muros, su edición número 218 en la que aborda el tema de la migración desde diversas obras literarias. La estudiante de la UNAM y editora de la revista, Aranzazú Blázquez, comentó que la nueva etapa de este órgano de difusión va de la mano con los movimientos políticos, y “a nuestra manera estamos tratando de incidir en ver qué cosas nos afectan, cómo podemos transformar ciertos problemas sociales y eso fue para mí una pauta para elegir los temas”. "Una de las crisis que más vivimos, escuchamos y padecemos de distintas maneras, ya sea que tengamos familiares que están migrando o alguien que está llegando, en este número no sólo se refleja que son los migrantes, sino personas distintas con historias muy particulares", indicó durante la presentación de la edición. Explicó que primero desarrollaron Mirada, número que reflejó la época actual en la que “estamos apabullados” de imágenes, después “Corporalidades”, en donde hoy en día se explora de manera diferente el cuerpo humano, y posteriormente “Tiempos de desencanto”, que habló sobre temas como el laboral, político y derechos, entre otros. Le siguió Movimiento, edición en donde explican que a pesar de las limitaciones no se puede quedar quieto, y siempre se está en busca del cambio, además de hacer referencia a la migración, junto con Muros, que contiene diversos textos tanto de las fronteras norte y sur del país. La revista contiene un fotoreportaje de Alejandra Aragón, fotógrafa de Tijuana, sobre un albergue para personas de la comunidad; una crónica sobre una fiesta llamada Voices from Both Sides que realizan personas que viven de ambos lados del Río Bravo, así como un ensayo sobre las fotografías del cuerpo de Aylan Kurdi y de dos mujeres migrantes nigerianas.