"St. Louis Superman" muestra mano de Sheila Nevins

*El cortometraje documental producido por MTV, St. Louis Superman (2018), está cerca de ser nominado a un premio de la Academia, marcando un nuevo rumbo para el canal desde la incorporación de Sheila Nevins como productora

Por Cristóbal Torres

México, 8 de enero (Notimex).— St. Louis Superman (2018) es un cortometraje documental producido por el canal MTV y dirigido por Smriti Mundhra —periodista de Al Jazeera— junto con Sami Khan; narra la historia de Bruce Franks Jr., un rapero de los suburbios de Missouri, cuyo activismo le permitió obtener un puesto de legislador en la Casa de Representantes de su entidad natal, convirtiéndose en el único demócrata de color en un hábitat político en el que abundan los republicanos caucásicos. A la historia se añaden situaciones adyacentes que aumentan la tensión; busca que se apruebe una propuesta de ley que tipifique la violencia juvenil como problema de salud pública, catalogándola de epidemia. En una audiencia menciona que en su ciudad, más de 50 por ciento de asesinados por arma de fuego fueron jóvenes de 16 a 24 años. El filme ha dado de qué hablar no sólo por la atractiva historia que cuenta en una coyuntura de violencia, donde han surgido movimientos como Black Lives Matter; también ha resaltado por el hecho de que es el primer documental producido por MTV que logra colocarse en las ternas primarias de un premio de la Academia. En mayo del año pasado, el canal anunció la incorporación de la productora Sheila Nevins, una decana del cine documental que trabajó muchos años para HBO, donde produjo más de mil trabajos para la cadena, algunos de ellos lanzados directamente en televisión y otros de corrida distinta, como Citizenfour (2014), Cobain: Montage of Heck (2015) y The Crash Reel (2013). En menos de un año, le ha dado un rostro distinto a la rama documental de MTV. Smriti Mundhra tuvo que luchar al principio por contactar a Bruce Franks Jr., pues éste había tenido malas experiencias en entrevistas en las que deformaban lo que él pretendía decir. Fue gracias a su asistente que finalmente decidió abrirse y permitir que el cortometraje de 23 minutos fuera realizado, por lo que la historia se narra en tiempo real, sin gran preparación previa; tanto el protagonista como los realizadores graban sin saber cómo terminarán los acontecimientos, brindando una interesante tensión a la narración. Hasta la fecha, St. Louis Superman ha cosechado ya siete premios, entre los que destaca una mención especial del jurado en el Festival de Cine de Tribeca y el premio del público a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá, Hot Docs. A reserva de que algún festival mexicano lo traiga este año, actualmente se puede ver en el sitio web del canal musical.