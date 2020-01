Atacar recintos culturales sería dañar a la humanidad: Ruiz Cabañas

Si Donald Trump cumple su amenaza de arremeter contra recintos culturales de Irán no sólo estaría dañando a ese país sino al patrimonio de toda la humanidad, consideró el especialista en relaciones internacionales Miguel Ruiz Cabañas en entrevista con Notimex.

El ataque de Irán contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses perpetrado este martes no es necesariamente un llamado a escalar la dimensión de la violencia en la región, consideró el académico del Tecnológico de Monterrey, sino una operación estratégica del gobierno de Teherán para demostrarle a su pueblo que está respondiendo ante los embates de la administración Trump.

Ruiz Cabañas, diplomático de carrera que ha rendido distintas funciones en el Servicio Exterior Mexicano, dijo que desea sinceramente que no haya un ascenso en la violencia registrada en la región desde el inicio del 2020. Especificó que su postura es expresada a título personal, no desde su experiencia en relaciones exteriores, por lo que no tiene carácter oficial.

“Las tensiones, por ser impredecibles, no le convienen a nadie”, declaró en referencia al comportamiento de los mercados de divisas fuertes como el oro y el petróleo frente a los hechos que trenzan a Teherán y Washington.

Es muy importante que no escale la violencia, y aunque actores internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), China y Rusia han expresado que evalúan la situación de cerca, también han dejado claro su deseo de que las hostilidades se alivien.

No obstante ante la delicadeza del conflicto, Ruiz Cabañas estimó improbable la formación de coaliciones bélicas entre los países interpelados por el conflicto, haciendo alusión, por ejemplo a Egipto, Turquía, Rusia e Israel, este último con una tecnología de alta capacidad para contener ataques aéreos.

En cuanto a la posición de México, quien se ve comprometido por las variaciones en el precio internacional del petróleo y por su vecindad con Estados Unidos, Ruiz Cabañas argumentó que las variaciones del combustible le benefician y le afectan simultáneamente.

Un aumento en el precio del petróleo sería positivo para la exportación de hidrocarburo mexicano, sin embargo si subiera el costo de las gasolinas las finanzas públicas también se verían desafiadas porque el país también importa mucho ese producto.

Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe proteger muy bien sus fronteras para asegurar que fuerzas proiraníes no orquesten algún intento de agresión contra Estados Unidos desde territorio mexicano, manifestó el diplomático, quien ha sido embajador en Italia y Japón.

Próximo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, México es una voz escuchada en el escenario internacional y debe responder desde su tradición pacifista ante las tensiones en Medio Oriente, señaló Ruiz Cabañas.

El profesor universitario reiteró su llamado a que el gobierno de Donald Trump defienda sus intereses sin provocar un aumento en la dimensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.