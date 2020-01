Librería Marabunta, un espacio para la cultura

*Ofrece títulos que no se encuentran cotidianamente en otras librerías de prestigio y también alberga actividades culturales como presentaciones de libros o talleres

Por Luis Galindo

México, 7 enero (Notimex).— Un concepto que reúne librería con cafetería y ofrece una variedad de títulos de diferentes géneros, sobre todo de Ciencias socio-humanas, es el que promueve el proyecto Marabunta desde hace cinco años. Situada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, dentro del barrio de Coyoacán, un poco apartada de las grandes librerías de esta zona y de plazas comerciales, Librería Marabunta ha apostado por ofrecer al público lector un proyecto que le ha redituado durante un lustro. Sofía Ríos, responsable de la librería, explicó —en entrevista con Notimex— que su proyecto consistió desde un principio en cafetería y librería al mismo tiempo, porque no existiría uno sin el otro. “Apenas en diciembre se cumplieron los cinco años, aunque inicialmente era enfocado en editoriales independientes y publicaciones de ellos mismos, pero ahora en nuestra oferta libresca existen sellos que son más conocidos: el centro del proyecto es la selección que se hacen de los libros”. Expresó que cuentan con libros de editoriales reconocidas, de las cuales se han seleccionado títulos como Amor y anarquismo, pero siempre se escogen en función del interés mostrado por el público que visita el espacio, “son textos que creemos que no se pueden encontrar en otros lugares”. Aclaró que el espacio no funciona como biblioteca, sino como librería, porque el objetivo es la venta de libros; pero si una persona gusta tomarse un café podrá observar los diferentes títulos que se ofrecen en este espacio.

El objetivo de la oferta literaria

La también licenciada en Artes Visuales comentó que el principal reto ha sido promover que la gente vaya conozca el espacio y qué tipo de libros ofrece. “Creo que los lugares independientes se enfrentan a eso, porque es más común que la gente recurra a lugares más grandes que a una librería pequeña; cada una tiene una particularidad... como nosotros que tenemos mucho material específicamente de ciencias socio-humanas, con una selección amplia...”. Destacó que la librería ofrece al público lector una diversidad de títulos de géneros como ciencia política o sobre filosofía, teoría crítica, anarquismo, género y feminismo: “estas obras literarias han ubicado a este espacio dentro del gusto de los lectores...”. También ofrecen material dentro de otros géneros y temáticas que pueden ser más comunes como cuento, novela, teatro, música, fotografía, ilustración, ensayo, migración, arte, cine y novedades. A decir de la responsable de la librería, el objetivo de la oferta es seleccionar obras, que a veces salen de los intereses de nosotros mismos, pero sobre todo de títulos que podrían no estar en las grandes librerías de las cadenas comerciales. Aclaró que hay libros que tampoco seleccionarían como los llamados de auto ayuda o de superación personal, pues para esas obras hay otros espacios, “no sé si hay autores famosos o títulos clásicos, pero no entran en la oferta cultural que cuenta la librería”. Finalmente, la responsable de la librería, expresó que aunque se trata de un espacio pequeño, funge también como lugar para presentar libros y talleres. “Hace poco nos visitaron algunos vecinos que tienen un huerto y presentaron su proyecto natural, así como de los frutos que han cosechado los han traído, por lo que Marabunta es un espacio para la cultura”.