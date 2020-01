El rock indio y psicodélico de Soft Omalí

*A la banda le gusta improvisar y contar historias cotidianas

Por Evangelina del Toro

México, 7 de enero (Notimex).— La banda mexicana Soft Omalí (Movimiento natural), integrada por cuatro jóvenes de entre 20 y 25 años, lanzará su primer disco en marzo de este año, con nueve canciones inéditas y bajo la influencia del rock indio y psicodélico. Al término de su primera presentación en la Glorieta de Insurgentes, el baterista Dir detalló que fue durante 2019 cuando Darko, Chelo, Juan y él, estudiantes de derecho y música, iniciaron su proyecto y señaló que utilizan diversas máscaras para mostrar la artesanía mexicana. "Somos una banda con material original, no manejamos covers, nos gusta mucho improvisar. Todo mundo compone en esta banda, así yo sea el baterista, puedo componer un arreglo de guitarra o de batería y con las letras queremos contar una historia", relató. En entrevista con Notimex, citó la historia de un chavo que no acabó la preparatoria, con una vida difícil, no encuentra trabajo y embarazó a su novia, “estamos tratando de contar la desgracia y cómo la va superando día con día”. De igual manera, mencionó que evocan los sentimientos en cada una de sus canciones como “Pulsos”, que está dirigida a la melancolía, “Infinito”, que habla sobre una persona con una catarsis emocional, entre otras. Detalló que su primer disco tendrá nueve canciones, aunque serán cuatro sencillos los que promocionarán; el primero de ellos se podrá escuchar el próximo 1 de febrero y durante el mismo mes, los siguientes; además, en 2020 continuarán buscando diversos escenarios para presentarse, como Pan y Circo, en el que estarán el 18 de enero.