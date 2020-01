Érinys comparte su mirada de ángel

*La agrupación regiomontana estrenó su nuevo sencillo "El mirar de los ángeles", colocándose como una de las agrupaciones más interesantes a tomar en cuenta durante 2020

Por Cristóbal Torres

México, 6 de enero (Notimex).— Después de un excelente debut con su disco Herencia en ruinas, a mediados del año pasado, la banda oriunda de Monterrey, Érinys, vuelve hacer presencia con su nuevo sencillo "El mirar de los ángeles". La aparición del proyecto Herencia en ruinas tomó al gremio por sorpresa, pues pocos esperaban un álbum de tanta calidad con canciones igual de exigentes en su ejecución, sugiriendo, en el mejor de los casos, que se trataba de un garbanzo de a libra; sin embargo, su nuevo sencillo confirma que estamos ante uno de los mejores exponentes del género en México. "El mirar de los ángeles" brilla por cada uno de sus elementos, no es posible hallar un punto flojo en esta pieza de cuatro minutos; la letra acaricia la poesía y su línea melódica permite a la voz brillar en sus tonalidades naturales sin necesidad alguna de forzarla a agudos imposibles. Acompañarse de un coro en los estribillos no hace sino resaltar la amplia visión que tiene la banda respecto a su propia obra musical. La composición es una oda a lo mejor del power metal; quienes sigan lamentando la muerte musical de bandas efigies como Rhapsody of Fire y Sonata Arctica, Érinys les recuerda la importancia de abrir los oídos a nuevas agrupaciones cuya calidad y compromiso mantiene viva la llama que antiguas agrupaciones encendieron hace más de una década (y paulatinamente dejaron morir). La producción es excelsa gozando de una profundidad que respeta el sonido de todos los instrumentos, algo que es un enorme mérito si tomamos en cuenta que "El mirar de los ángeles" posee una orquesta; no son únicamente los instrumentos convencionales de una agrupación. Junto con el lanzamiento del sencillo —mismo que ya se encuentra disponible en plataformas digitales—, Érinys lanzó un videoclip dirigido por la fotógrafa Melanie Navarro. Con este trabajo, la agrupación regiomontana se coloca como un foco de atención obligatorio para los fanáticos del género y eleva las expectativas de un posible nuevo larga duración en el mediano plazo.