For Sama: carta de una madre desde Siria

*La periodista Waad al-Kateab documenta la guerra de siria en un largometraje narrado en segunda persona a su hija primogénita, Sama, reflexionando sobre el valor de dar vida en un contexto de guerra

Por Cristóbal Torres

México, 6 de enero (Notimex).— For Sama (2019) es un documental dirigido por la periodista Waad al-Kateab, con la ayuda de Edward Watts. En el filme hace un recorrido desde 2011 —cuando Waad era estudiante universitaria en Aleppo— hasta diciembre de 2016 año en el que, por amenazas de las fuerzas rusas, es obligada al exilio junto con su esposo, el médico Hamza Alkateab. El nombre del documental responde a la esencia del largometraje: una carta a su primogénita, Sama, nacida en medio de los bombardeos en Aleppo. La directora seleccionó una parte, de las casi 500 horas que grabó durante cinco años, para guardar testimonio de cómo la ciudad y sus habitantes se fueron apagando, y es justo en este proceso en donde fue inevitable cuestionarse el valor de tener una hija. La narración no necesita de un ritmo cronológico. Las escenas que se desprenden del trabajo de grabación de Waad al-Kateab muestran una realidad crítica: el proceso de crianza en medio del conflico bélico, acompañado de ataques aereos, explosiones, niños heridos, y muerte. A pesar de las circunstancias adversas, el matrimonio consigue asilo en Inglaterra, país desde donde manejan la campaña «Action for Sama», que busca frenar los ataques a hospitales y recaudar fondos para financiar ayuda humanitaria en Siria. La guerra, así como sus consecuencias emocionales y humanitarias son el eje cardinal de este documental que se añade a otras obras del mismo corte como Llantos de siria (2017), Los últimos hombres de Aleppo (2017), De padres e hijos (2017), Ciudad de fantasmas (2017) y Los Cascos Blancos (2016), exponiendo la realidad de una parte del mundo. Actualmente For Sama no ha llegado a las pantallas mexicanas, sin embargo, PBS —rama documental del canal público estadounidense— lo ha subido a internet con subtítulos en inglés para ser apreciado por el público.