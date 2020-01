Encuentran cuerpos de padre e hijo en Reynosa

Fueron encontrados los cuerpos de Pedro Lerma y Daniel Lerma, padre e hijo, después de 22 días cuando fueron secuestrados por un grupo armado.

El 15 de diciembre Pedro y Daniel fueron secuestrados, cuando, despues de las 19 horas, circulaban en un camioneta Canyon color gris, por la colonia Villarreal, y hasta ahora fueron encontrados en una brecha.

Los hechos del hallazgo se suscitaron después de un reporte anónimo a medios locales que daban cuenta de la ubicación de los cuerpos, luego de que se localizó la camioneta en la que circulaban.

En su página de facebook, YE Vega menciona que la desaparición de Pedro Lerma, quien tenía problemas en el corazón, y Daniel Lerma Andeverde, con alguna discapacidad.

En esa cuenta se menciona que no habían recibido llamadas de nadie, "no vamos a investigar nada con nadie ya muchos se han querido aprovechar de nuestra situación, y no vamos a caer fue en reynosa tam por favor ayúdenme a compartir estamos.