Apoyo del gremio cinematográfico a Feras Fayyad

*La comunidad cinematográfica independiente de Estados Unidos solicita a su gobierno la entrada del director sirio al país, después de que le fuera negada su visa

Por Cristóbal Torres

México, 6 de enero (Notimex).— El gobierno de Estados Unidos le ha negado la visa al documentalista Feras Fayyad, director de The Cave (2019) y Last Men in Aleppo (2017). Este último le mereció la nominación al premio Óscar en la categoría de mejor documental, convirtiéndose en el primer director sirio en ser nominado a un premio de la Academia. La Asociación Internacional de Documental (IDA, por sus siglas en inglés) ha redactado una carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitando el ingreso de Feras Fayyad, quien no pudo presentarse a los IDA Documentary Awards realizados en la ciudad de Los Ángeles, California durante diciembre pasado, donde su más reciente documental The Cave, ganó en la categoría de mejor texto. La carta escrita por Simon Kilmurry, director ejecutivo de la IDA, menciona que “el trabajo de Feras habla por sí mismo”, resaltando que el documentalista “es un sobreviviente de la tortura a manos del régimen sirio” y le “están negando la entrada a Estados Unidos únicamente por ser del lugar donde nació”. Entre las personas que se han unido al llamado de Kilmurry destaca el director Alex Gibney, fundador también de Jigsaw Productions y Caroline von Kuhn, miembro del Instituto Sundance, además de diversos documentalistas independientes y directores de festivales como Sky Sitney, codirector del Double Exposure Film Festival. Después de un recorrido exitoso por festivales alrededor del mundo, donde ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival Internacional de Cine de Camden, The Cave se ha colocado nuevamente en la lista de prenominados a un premio de la Academia, en espera de entrar a la lista oficial que será anunciada el 13 de enero. The Cave cuenta la historia de la pediatra Amani Ballor, quien atiende a sus pacientes en medio del bombardeo sirio. En el proceso, Feras Fayyad debió arriesgar su vida transmitiendo —hasta Dinamarca— el material grabado a los productores del documental, teniendo cuidado que el régimen sirio no supiera la locación del hospital.