Gratis transporte si no sirve validador en Nuevo León

Los usuarios de transporte público en la entidad que aborden una unidad, cuyo validador, es decir, el aparato electrónico con el cual se hace el cobro del pasaje, no sirve, podrán subir gratis.

Así lo dio a conocer la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León, la cual mediante un mensaje en sus redes sociales reiteró esta información para los ciudadanos.

“Si eres usuario de la tarjeta feria y en la ruta donde viajarás no funciona el validador, puedes acceder de forma gratuita ¡es tu derecho, no te dejes!”, se afirmó.

Aunado a esto, se complementó que esto aplicará con cualquier unidad que tenga tapado o no funcione su validador, siempre y cuando las personas tengan en la mano la respectiva tarjeta de transporte.

Esta información provocó cientos de comentarios del público, por ejemplo Irma Aréchiga señaló que los choferes en la ruta 1 no respetan esto.

“Me sucedió en una ocasión y la mujer no me quería dejar subir si no pagaba en efectivo y todavía que la mugre ruta tarda en pasar muchísimo tiempo, tener que esperar a que pase otra ruta 1 directo sólo porque el validador no funcionaba. Es una burla”.

Otro usuario, Alberto Castañeda afirmó que en la ruta 99 hay choferes que siempre les falla el validador y sólo dejan subir al que pague en efectivo.

Por su parte Jessy Reyna de González sugirió que las autoridades deberían de ponerse de acuerdo con las rutas “para que mantengan informados a sus choferes, porque ninguna ruta lo respeta”.