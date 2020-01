Horacio Villalobos ha aprendido del trabajo en equipo en "La academia"

Horacio Villalobos, quien se ha desempeñado como director de teatro, actor y conductor, actualmente participa por segunda vez como jurado en un concurso de canto y asegura que ha aprendido mucho de sus compañeros y de la producción.

“En este proyecto he aprendido la tolerancia, a no tomarme las cosas personales porque me peleo mucho con Héctor Martínez (director de La Academia)”, compartió Villalobos con Notimex.

“Yo sé que él defiende sus puntos de vista pero yo defiendo los míos. También he encontrado buenos amigos que voy a atesorar toda la vida como Arturo Pérez Gavito y Edith Márquez, además de volver a trabajar con Adal Ramones, que lo quiero desde hace mucho”.

Respecto a la nueva temporada del concurso de talentos, habló de sus nuevos compañeros que participan en el jurado. “Fue una grata sorpresa conocer a Danna Paola y Alexander Acha, así como trabajar con Cynthia Rodríguez que es un encanto, además disfruto de los productores que hacen televisión de primer mundo.

“Es un programa que funciona como reloj, porque cada número musical es una producción a parte en donde se tiene que cuidar el vestuario y la iluminación, entonces he aprendido muchas cosas de trabajar en equipo”.

El conductor de espectáculos dijo que sus opiniones iniciales respecto a las anteriores temporadas del programa no han cambiado: “Sigo pensando lo mismo de las otras 'academias', porque hacían un circo de tres pistas, cayó en manos de productores que hicieron una porquería”.

“Los nuevos productores, Alberto Ciurana y Sandra Smester, han revivido la franquicia con gran dignidad y ahí fue cuando me llamaron y me siento orgulloso de trabajar ahí”.

Horacio Villalobos además de La academia continúa con la obra Los chicos de la banda, así como en otras producciones de espectáculos en la televisora del Ajusco.