Oferta cultural en el Museo Universitario del Chopo

*El primer semestre de actividades culturales cuenta con talleres y exposiciones

Por Luis Galindo

México, 5 enero (Notimex).— El Museo Universitario del Chopo tiene disponible su agenda cultural, la cual está integrada por exposiciones, talleres y actividades en este primer semestre del año 2020. La exposición Elements of Vogue. Un caso de estudio de performance radical —disponible hasta el 8 de marzo— cuenta con la curaduría de Sabel Gavaldón y Manuel Segade, y se desprende de una investigación realizada en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) en Madrid, España. El director del Museo, José Luis Paredes Pacho, en entrevista con Notimex, compartió que esta investigación profundiza en la cultura vogue en los salones de baile de los años 30 en Nueva York, Estados Unidos. “Esta exposición es una investigación sobre la historia de esas prácticas culturales como performance, baile radical o ciertas prácticas corporales debido a que hay toda una crítica o reinvindicación de las diferencias raciales y sexuales” y, subrayó, "cruzada por las culturas negras y latinas en Nueva York, y relacionada con los derechos civiles de las comunidades afroamericanas, hay una apropiación de la práctica de la pasarela, la moda y del baile que se vuelve una forma de reivindicación social, de belleza y deseo". El programa de actividades paralelas se encuentra disponible en la página web del recinto, en donde se pueden encontrar los talleres libres del Chopo 2020, periodo febrero-junio, para público infantil, adolescente, jóvenes y adultos, que van desde apreciación cinematográfica, redacción, periodismo cultural, psicología del arte, danza, teatro, yoga, entre otros. “Lo que uno piensa inmediatamente es que son para comunidades de la colonia Santa María la Ribera, pero son para gente interesada de distintos orígenes socio-culturales, no necesariamente dirigido a grupo o grupos en particular, pues va dirigido a todo el público en general y vienen de toda la Ciudad de México”, aclaró Paredes Pacho.