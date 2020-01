Tumores cerebrales, segunda causa de cáncer en menores de 17 años

Después de la leucemia, los tumores cerebrales son la segunda causa más frecuente de cáncer en la población de cero a 17 años, afirmaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los neurocirujanos adscritos al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Gloria Román Zavala y Alejandro Serrano Rubio, señalaron que el dolor de cabeza acompañado de alteraciones de la vista, náusea y vómito, crisis convulsivas y alteración cognitiva o motora pueden ser un indicador de la enfermedad.

Añadieron que dependiendo del área donde crezca el tumor habrá síntomas más específicos como alteraciones en la conciencia, audición, habla, escritura, vista, fuerza muscular e incluso en la marcha.

De acuerdo con su tasa de crecimiento, los tumores se clasifican en cuatro grados, siendo éste último el más peligroso debido a la rapidez con la que alcanza el volumen. "Contar con el diagnóstico y la clasificación del tumor, permite ofrecer tanto el tratamiento como el pronóstico de manera más oportuna", dijeron.

Al respecto, explicaron que los tumores malignos son aquellos que tienen un crecimiento rápido, difuso y desproporcionado con la capacidad de invadir o destruir tejidos adyacentes.

Mientras que la denominación de benignos ocurre cuando presentan un crecimiento lento, generalmente no invaden o destruyen tejido cerebral debido a que están encapsulados, y cuando al realizar una cirugía se quita en su totalidad y, en ocasiones, no vuelven a crecer.

Este padecimiento no puede prevenirse. Y aunque hay situaciones asociadas con su presencia, como la radioterapia o la genética, un golpe en la cabeza no los puede generar debido a que no hay bases científicas que lo comprueben, precisaron.

Durante 2019, según datos del Registro Institucional de Cáncer, se atendieron a 592 derechohabientes de cero a 85 años con este padecimiento en dicho hospital. Mientras de acuerdo con la Red Nacional de Registros de Cáncer, del Instituto Nacional de Cancerología, en México al año se detectan un promedio de tres mil 500 nuevos casos.