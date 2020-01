PROBADITA DE JOSÉ LUIS ZÁRATE

De Sol a Sol

Llegaron un día y se dedicaron a rodear el sol de andamios, a limpiarlo con aparatos incomprensibles, indiferentes a la magnitud épica del asunto.

Reparamos fallas menores, decían, mientras trabajaban.

Su poder era tanto que no nos atrevíamos ni siquiera a comentar nada. Si podían hacer esa increíble labor casi con indiferencia, nuestros ejércitos y poderes no eran más que un suspiro en medio de un huracán.

Terminaron muy rápido.

Nos mostraron el nuevo sol.

- Quitamos las manchas solares, eliminamos las explosiones violentas, optimizamos las reacciones nucleares.

Lo cierto es que hay una diferencia abismal.

- G-gracias.

- No hay de qué – dijeron, acomodándose los cascos y guardando las herramientas – vivimos para repararlo todo.

Hoy la luz amaneció rodeada de andamios.

B/N

Los televisores de bulbos no desaparecieron. Los arrumbaron por estorbosos, pesados, con sus enormes cinescopios y nada que pareciera un control remoto. Los he ido rastreando, uno a uno. Pocos saben que funcionan aún. Que basta con encenderlos para ver noticias de un presente que no es. Uno en blanco y negro, en donde hay robots de aluminio, naves espaciales con remaches de metal, palancas y gruesos botones que parpadean. Las computadoras ocupan una habitación entera y se comunican con largas tiras de papel perforado. La sintonía se pierde, una imagen es seguida por mil horas de estática, pero una imagen es suficiente. Tarde días, semanas, años buscándolas.

Hasta ayer cuando me vi, pantalla adentro, asomándome a este mundo.

Qué soledad, tristeza, qué vacío,qué estática, que silencio, qué necesidad vi en ese hombre.

Sincronizadores

Sincronizadores neuronales, compatibilidad axónica, conexión perceptiva multiusos, como no existe ya nada parecido es necesario un buen generador de imágenes con calidad X.HD 3D interactiva táctil.

Para empezar.

Qué difícil es perderse en mitad de un bosque hoy en día.

Dos

¿Fantasmas? Seres que ya no corren en el sistema operativo de la realidad.

* Tomado del blog del autor (http://zarate.blogspot.com/)