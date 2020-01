Del rancho al internet

De Carlos Monsiváis

LAS MIGRACIONES TRAMITADAS POR LA TECNOLOGIA

El cine: “¿Para qué un relato a la luz de la fogata Pudiendo gozar en lo oscurito?”

Una migración esencial del siglo XX es la que va del entretenimiento del hogar o del teatro al espectáculo fílmico, es decir, lo que va de lo privado o muy minoritario a lo público tal y como se produce en la oscuridad. El entretenimiento privado, si tal nombre hemos de darle al muy publico seno de la familia, incluye veladas lírico-musicales, sermones patriarcales, lecciones de abnegación maternal, ruedas de chismes y hostigamientos que son redes de castigo a quienes de desvían de la norma. En el teatro tradicional, se le concede al melodrama el reanimar con frases sonoras la idea de intimidad, y en el teatro frívolo las canciones, los bailes y los chistes le dan su oportunidad a “lo licencioso”. Pero la llegada del cine todo lo trastoca.

Junto a la revolución (o el fracaso o la imposibilidad de la revolución), es el cine el fenómeno cultural, en su sentido amplio (antropológico) de efectos más profundos en la América Latina de la primera mitad del siglo XX. La tecnología se sacraliza y el cine elige muchísimas tradiciones que se suponían inamovibles, las perfecciona alegóricamente y destruye su credibilidad situándolas como meros paisajes melodramáticos. Dos o tres veces por semana las películas incorporan a un conocimiento global (rudimentario y fantasioso, pero irreversible) a comunidades aisladas que se modernizan a través de la imitación sincerísima o la asimilación a contracorriente, y adquieren un vasto repertorio verbal (frases hechas que son nuevos acercamientos a la realidad). El cine encumbra ídolos a modo de interminables espejos comunitarios, y fija los sonidos del habla popular y se los impone a sus usuarios (quienes tal vez nunca los habían oído).

En la “alta cultura”, se juzga a la masificación un instrumento del Apocalipsis (“Y en aquellos días llegaran las masas y nadie querrá oír a Beethoven ni leer a Shakespeare”), mientras el “sentido de la realidad”, se desplaza de la literatura a los medios electrónicos. A la pregunta “¿Qué es lo real?”, también se contesta: aquello que involucra sentimentalmente a públicos muy amplios, las atmósferas y los diálogos que hacen las veces de eco de la conciencia, los personajes que odiamos y amamos al punto de la identificación plena, el cúmulo de circunstancias y productos teatrales, musicales discográficos, radiofónicos, fílmicos, novelísticos, literarios, que para sus frecuentadores son “lo genuino”, porque alejan de la mezquindad y la circularidad de las vidas, “irreales”, en su inmensa mayoría, esto es, no susceptibles de tratamiento cinematográfico.

Una comprobación entre muchas, la de Rosario Castellanos (en El uso de la palabra, Editorial, Excélsior, México, 1970), cuando describe los efectos del cine en su pueblo, Comitán, indígena en un 70%

El estreno del cine hablado. Esto amerito la construcción de un edificio especial, el único en el pueblo que tenía dos pisos. Las plateas eran el sitio reservado para la crema de la crema; la luneta era propia de personas honorables, aunque no muy prósperas desde el punto de vista económico; los palcos estaban destinados a los artesanos y las galerías a la plebe que armaba un gran escándalo, escupía y tiraba pequeños proyectiles a los privilegiados de abajo. No siempre se aguardaba el orden de los rollos y su alteración volvía incomprensible la película. ¿Pero a quién podía importarle semejante cosa?... Las relaciones del público con el espectáculo al que acudían eran muy confusas. Les parecía un juego sucio el hecho de que el protagonista que moría en la película, acribillado a tiros, apareciera en la película siguiente, bañado en agua de rosas. Pero lo soportaba como soportaban todas las arbitrariedades de que los hacían victimas las gentes de razón.

Y aun se dio el caso de una mujer, vendedora ambulante de dulces, a la que le hicieron la broma de que su vida apareciera proyectada en el cine. Trató por todos los medios de evitarlo, y cuando lo considero imposible, comenzó a divulgar episodios que hasta entonces habían sido ignorados. Se había vuelto loca y nunca recupero el juicio.

Los productos de Hollywood, utopía a bajo precio, se vuelven modelos del comportamiento ideal. Pero los pobres no le confían a Hollywood su imagen y su sentimentalismo. Para eso están el cine mexicano, y en menor medida, el argentino y el brasileño: así hablan, así se expresan, se mueven, se comportan nuestros semejantes. Cada película “popular” instituye el canon acústico y gestual ante el cual, carentes de alternativas, los aludidos se van adaptando, creyendo genuina la distorsión.

Es determinante la influencia del cine en la literatura mundial, América Latina no es la excepción. De allí recogen los escritores redes de imágenes, métodos narrativos, ideas sobre la relación del individuo con la historia. “Los jóvenes, ahora, son respetuosos y optan por los prestigios de la urbanidad, no por los del martirio”, escribe Borges en 1937, y él, en aras de la urbanidad que ya no cree en los absolutos de la moral, califica al cine de gangsters como la épica recién llegada. Según el crítico y director Edgardo Cozarinsky (Borges y el cine), Borges toma del cine la posibilidad de vincular momentos o instancias memorables mediante una sintaxis menos discursiva que la verbal, y apoya su tesis en un fragmento del primer capítulo de Evaristo Carriego, donde Borges expone su técnica para hacerse literariamente del Palermo anterior al barrio que él conoce:

Recuperar esa casi inmóvil prehistoria seria tejer insensatamente una crónica de infinitesimales procesos […] Lo más directo, según el proceder cinematográfico, seria proponer una continuidad de figuras que cesan: un arreo de mulas vinateras, las chúcaras con la cabeza vendada; un agua quieta y larga, en la que están sobrenadando unas hojas de sauce; una vertiginosa alma en pena enhorquetada en zancos vadeando los torrenciales terceros; el campo abierto sin ninguna cosa que hacer; las huellas del pisoteo porfiado de una hacienda, rumbo a los corrales del Norte; un paisano (contra la madrugada) que se apea del caballo rendido y le degüella el ancho pescuezo; un humo que se desentiende en el aire. El cine ya autoriza la nueva óptica que destruye las perspectivas lineales y la lejanía aristocratizante. Si en una etapa la literatura repercute en el cine (de Los de abajo de Mariano Azuela extrae el cine mexicano su repertorio visual sobre la revolución), luego la influencia del cine será preponderante en el estilo narrativo. Como pueden, novelistas y cuentistas adaptan los intercortes, el close-up, el plano americano. Y, sobre todo, le conceden a las atmósferas cinematográficas la calidad de literatura inesperada y deslumbrante. Lo real es lo que abrillanta la imaginación, o lo que mitifica lo antes sórdido.

Y el cine de algún modo integra a comunidades disminuidas por el aislamiento. En América Latina, desde los años veinte, Hollywood decide, con método dictatorial, qué es y qué puede ser el “entretenimiento”. Los ídolos del cine son escuelas del comportamiento y a las películas se les concede el sitio antes ocupado por la hora del Ángelus (Es cada vez mas riesgoso enfrentar a las misas vespertinas con las películas de moda). Y el espíritu moderno surge cuando el medio nuevo revisa las tradiciones. La intención es respetuosa pero los resultados son gradualmente devastadores, porque amplificado en la pantalla lo ancestral se vuelve pintoresco. Casi de golpe, por buenas y malas razones, Hollywood se hace cargo de las definiciones de “lo entretenido”, lo que es en si mismo un shock cultural. Sin que se aprecie debidamente, los métodos para gozar del espectáculo y conducir las emociones personales se trastocan gracias al cine norteamericano, su sentido del ritmo, el uso de escenarios imponentes, los gags (chistes visuales), la combinación de personajes principales y secundarios, la suma de frases desgarradas o hilarantes, el alborozo ante la repetición de las tramas, las dosis del chantaje sentimental, las desembocaduras del Final Feliz, que en español también se llamara Happy End.

No es pareja la recepción al cine norteamericano. En el periodo 1930-1960, aproximadamente, los espectadores aún se consideran muy autóctonos, resisten el embrujo de algunos géneros fílmicos (en especial las comedias musicales), y se desentienden del culto norteamericano del optimismo, ese chovinismo de las cargas de caballería del ejército yanqui. Este triunfalismo recibe un nombre despectivo: las “gringadas”. Consciente de esas diferencias, el cine latinoamericano toma de Hollywood lo que puede, lo copia y lo asimila, y hace su propuesta con originalidad que surge de la falta de recursos: de la escasez provienen melodramas todavía más enloquecidos, frases trepidantes al extremo, visión de la pobreza como victoria sobre el individualismo, complicidad sin límites con el público. De esta combinación, el Hollywood del optimismo y el cine latinoamericano de las tragedias gozosas, se desprenden las nociones de “lo entretenido” que todavía perseveran.

En América Latina, y sin opciones posibles, el cine sonoro fija la primera, muy autoritaria versión moderna de lo que fastidia y de lo que agita las pasiones en las butacas. El salto es considerable: a través de los géneros fílmicos, los espectadores enfrentan a diario gustos antes inimaginables, perciben que las tradiciones son también asunto de la estética y no solamente de la costumbre y de la fe, se sumergen sin culpa en la sensualidad favorecida por las tinieblas, aprenden en compañía de las reglas de los nuevos tiempos. Se promueve el cambio de una cultura determinada míticamente por los valores “criollos” o “hispánicos”, a una de expresión “mestiza”, ya americanizada en parte, que se incorpora a la modernidad como puede. Y las cinematografías nacionales le oponen a la dictadura de Hollywood variantes del gusto, que derivan de la sencillez o simplicidad de las industrias en materia de géneros fílmicos, compañías productoras, métodos para entenderse con la censura, estilos de los directores, aptitudes actorales, formación de los argumentistas, etcétera.

Hollywood intimida, deslumbra, internacionaliza, pero el cine depende del “dialogo” vivísimo con su público, que se da a través de lo nacional: afinidades, identificación instantánea, fe en la simbiosis de pantalla y realidad, forja del canon popular. Y de la paciencia o la resignación ante el entretenimiento aún dominado por la familia y la comunidad, se pasa a un lenguaje internacional de “idolatrías”, de mitos que son fruto coral de las admiraciones en la soledad erotizada o relajada por las imágenes de la pantalla.

(…)

* Tomado de la Colección biblioteca del ISSSTE

Primera edición 1999