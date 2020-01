Suárez del Real opina que 2019 fue bueno para la Cultura

*Se amplió el número de beneficiarios de las actividades culturales en la Ciudad de México

Por Evangelina del Toro

México, 3 enero (Notimex).— La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, aseguró que 2019 arrojó un buen balance en la materia ya que, no sólo se continuaron con los programas ya establecidos sino se crearon nuevos, beneficiando a 20 millones de personas con distintas actividades. "Los elencos de la Secretaría han estado muy activos a diferencia de otros años en donde tenían dos o tres presentaciones a lo largo del año. Hoy todos los días hay, mínimo cuatro de nuestros elencos en una estación del metro con el programa La cultura viaja sobre rieles, y eso nos permite decir que, con esta presencia, más lo que ha hecho el sistema de teatros y las visitas de los museos, estamos entregando cuentas de cerca de 20 millones de personas beneficiadas con las actividades", señaló José Alfonso Suárez del Real. El titular de dicha dependencia, comentó en entrevista con Notimex, que la cifra refleja un crecimiento importante el cual implica, por ejemplo, la realización de 15 festivales artísticos —tres más de lo que habían estimado—, con la asistencia de 16 millones de personas. Respecto al programa de Vinculación Cultural Comunitaria, compartió que fueron más de 500 mil personas las que se beneficiaron, sumándose a la lista una Fábrica de Artes y Oficios en la delegación Azcapotzalco, más dos en lista próximos a sumarse. También, se cuenta con 150 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares). De igual manera, por primera vez, la Secretaría brindó apoyo económico a 300 colectivos artísticos que presentaron proyectos para beneficios de la comunidad con un total de: cien colectivos fueron apoyados con 50 mil pesos cada uno, cien más con 100 mil pesos y los cien últimos con 150 mil pesos. Por su parte, aseguró que el Centro Cultural Ollin Yoliztli va por buen camino rumbo a transformarse en la Universidad de las Culturas, las Artes y los Saberes Populares de la Ciudad de México. Restauración de patrimonio cultural

En 2019 se constituyó el primer programa de apoyo social para talleristas y promotores culturales, beneficiando a tres mil personas, por lo cual, señala Suárez del Real, ello implicó intensificar las necesidades administrativas de la Secretaría: "Estamos atendiendo un mayor número de contratos, y diversas actividades en las cuales tenemos que afinar los procesos para no cometer errores que tuvimos en 2019, como pagos retrasados y no previsiones" y, enfatizó, "no es por falta de recursos, sino por falta de personal para atender el cúmulo de procesos administrativos que tenemos que enfrentar, pero ya hemos encontrado las formas". Además, se tuvo una inversión de 144 millones de pesos para la reconstrucción de 21 templos en pueblos y barrios originarios, cinco inmuebles de infraestructura cultural con valor patrimonial y la Columna de la Independencia, que tiene un presupuesto de 10 millones 480 mil pesos para tres etapas de intervención estructural. Respecto a la cuestión de las intervenciones en monumentos —derivadas de manifestaciones sociales— como en el caso del Ángel, el titular señaló que era prioritario atender los daños provocados por el sismo en 2017 que definir las acciones puntuales para remover la pintura del monumento, aunado a que cada pinta corresponde a una pintura, spray o grosor distinto, por lo cual, los procedimientos para retirarlos son diferentes, involucrando una importante inversión de tiempo para su evaluación y restauración. Aseguró que la restauración de la Columna de la Independencia terminará los primeros meses del 2020, y el costo de la misma se estima entre 10 y 15 millones de pesos, aunque podría ser menor a los 10 millones de pesos. Al respecto, Suárez del Real mencionó que siempre se respetará la libertad de expresión, no obstante, "no permitirán que gane la violencia, sino que tiene que haber un debate sereno sin violencia”. Por último, enfatizó que en 2020 se tiene que sostener y superar la calidad y cantidad de actividades del año pasado: “Nos doctoramos en el manejo de multitudes. La gente nos está diciendo: ‘queremos vivir la calle así, juntos en comunidad y sobre todo seguros', y este es un mensaje muy fuerte y potente, que tenemos que fortalecer a lo largo de toda la administración”.