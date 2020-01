Mighty Thor desatará el ragnarok en Europa

[Mario Dorantes, guitarrista fundador de la banda capitalina, Mighty Thor, habla sobre el anuncio de su gira europea y de cómo lograron grabar un disco digno de llevar a las puertas del Viejo Continente]

Por Cristóbal Torres

México, 3 de enero (Notimex).— Después de casi dos décadas de andanza musical, la banda Mighty Thor cumple el sueño de realizar una gira por Europa en junio de este año. “Llevamos 19 años en esto con muchos contactos y amigos, pudimos hacerlo antes, pero no lo hicimos porque no teníamos el material correcto para hacerlo”, explica Mario Dorantes, fundador de la banda en entrevista con Notimex. De acuerdo con el también guitarrista, los dos primeros discos de la agrupación —Rumbo al Valhala, 2011 y El metal no morirá, 2013— “estaban muy limitados en cuanto a sonido y presupuesto”. Seis años después de su último redondo, Mighty Thor publicó Ragnarok (2019), uno de los mejores proyectos del año, causando conmoción tanto en América como en Europa: “Con este nuevo álbum nos sentimos con la confianza de buscar estas alternativas”. Mario comparte que muchas son las razones por las que Ragnarok suena diferente respecto a sus dos predecesores: una de ellas fue la experiencia adquirida grabando el disco Historias y leyendas (2010) con la banda argentina Azeroth. Trabajar en un estudio profesional les hizo darse cuenta de “todo lo que estábamos haciendo mal en Mighty Thor”. De vuelta en México, Mario ya tenía casi todas las canciones de Ragnarok compuestas, pero “en ese momento entendí que no tenía a la gente correcta para sacar el disco como tenía que salir”. Fue entonces que se dio a la tarea de conseguir a un productor que le permitiera obtener el sonido que él buscaba y encontró a Roy Cantú —guitarrista de la banda regiomontana Mutum—, quien ya contaba con la experiencia de mezclar y masterizar en estudios profesionales fuera de México, “ahí entendí que es necesario juntarse con personas indicadas para hacer algo de calidad”. El guitarrista reconoce que fue un proceso difícil “porque debes poner tu música en las manos de un externo y confiar”, afortunadamente “es un gran músico; como el disco ya estaba compuesto, pulió las canciones, nos ayudó con todas las orquestaciones y así pudimos lanzar Ragnarok de la manera correcta”. A diferencia de las bandas provenientes de escenas consagradas como la europea, cuyas agrupaciones, la mayoría de las veces, llegan a tener sus propios estudios, Mario comparte que para ellos no es así, "ninguno cuenta con un estudio de grabación. Nosotros somos autoproducidos, eso implicó un esfuerzo más grande porque todos los recursos tuvieron que salir de nosotros mismos”.

Refrendar el Ragnarok en vivo

Con uno de los mejores discos de 2019 de power metal mexicano en sus hombros, Mighty Thor no realizó ninguna gira en territorio nacional. “Estuvimos muy inactivos porque éramos conscientes de la responsabilidad que implica tener un disco con estas características; hay que tener coherencia" y, enfatiza, "si tenemos un buen disco que ha conseguido bastante reconocimiento, entonces hay que darle el valor correcto”. Esto último significa que si el proyecto se presenta en vivo deben realizarlo con un sonido cercano al de estudio: “No podemos tocar en cualquier lugar porque tenemos unos requerimientos mínimos que nos obligan, por cuestiones de credibilidad, a tener un sonido mínimo ideal para sonar como el disco”. "Si llegamos a cualquier bar a tocar con unas loncheritas —refiriéndose a amplificadores pequeños— y con cualquier tipo de equipo, vamos a sonar horrible y van a cuestionar '¿a poco ellos hicieron Ragnarok?', eso restaría a nuestra credibilidad". Dicha inactividad no es sinónimo de ausencia de ensayos y práctica, Mario confiesa que la banda está muy "afilada y estoy completamente convencido de que vamos hacer un buen papel en Europa, vamos a representar muy bien el power metal hecho en México, la gente que nos escuche se va quedar con un buen sabor de boca”. Por cuestiones de contrato la banda no puede adelantar el nombre de los escenarios por donde pasará la gira, sin embargo, Mighty Thor ya tiene cerradas cinco fechas, aunque la intención es conseguir un mínimo de diez. Por último, Mario comparte su experiencia a modo de reflexión, la cual pueda apoyar a bandas que se encuentran estancadas o extraviadas en la escena: "Yo por años fui muy individualista y siempre quise hacer las cosas por mí mismo, pero me he dado cuenta que las bandas, por sí solas, es muy difícil que logren cosas de mayor trascendencia en la individualidad", destacando: "Es importante aprender a delegar, aprender a confiar; tienes que acercarte con la gente que realmente es profesional, tanto en el estudio de grabación como para la mezcla, masterización y producción".