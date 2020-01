Nostalgia por el rock en Insurgentes

*Gannet y Rock A.C. interpretaron clásicos del rock ante un público que disfrutó de principio a fin la presentación

Por Cristóbal Torres

México, 2 de enero (Notimex).— La explanada de la Glorieta de los Insurgentes se llenó esta tarde de clásicos del rock a cargo de las agrupaciones Gannet y Rock A.C., quienes rindieron tributo a viejos exponentes del género como The Beatles, Rolling Stones y The Doors. Gannet fue la primera banda en salir al templete, sorprendiendo a los ahí presentes por su combinación de talento y juventud. “¡Están bien chavitos!”, dijo un longevo asistente que se emocionaba al ver que el joven cuarteto conocía canciones que a él le gustaban. De acuerdo con Fer, bajista de la banda, la agrupación se formó apenas un mes atrás; “decidimos tocar estas canciones porque eran las que ya todos teníamos armadas”. Con pocos ensayos dejaron un buen sabor de boca en los presentes, que terminaron pidiendo más, pero por cuestiones de tiempo no fue posible. Rock A.C. dio continuidad a una tarde de nostalgia musical. “Somos Rock A.C., es decir, antes del compacto”, dijeron para enfatizar la era en la cual se enfocó su repertorio. La gente que se había disipado, nuevamente se reunió bajo un cielo que minutos antes había amenazado con nubes, pero que ahora dejaba salir los últimos rayos del sol. Raffa García fue el encargado de subir a ambas bandas al escenario. “Nos encargamos de buscar talento que pueda ayudar en los eventos de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México”, dijo el productor. “Llevamos música adonde nos manden; estamos ahorita en la glorieta, pero también hemos estado en Reforma, el Zócalo, parques; siempre apoyando”, dijo el hombre, cuyo catálogo de agrupaciones va desde el rock clásico hasta mariachis. Los conciertos en la Glorieta de los Insurgentes seguirán hasta la semana que entra. “El 8 de enero ya tenemos que levantar todo; estuvimos durante diciembre, y sólo quedan pocos días de enero, así que aprovechen”.