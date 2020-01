La escultora Sonia Falcone y su arte sostenible

*Para la artista, 2019 fue un gran año, sus obras llegaron a diferentes países y la Fundación Sonia Falcone inició operaciones en México

Por Luis Galindo

México, 2 de enero (Notimex).— La artista plástica de origen boliviano Sonia Falcone (1965), quien ha exhibido parte de su obra en países como Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, comentó que sus creaciones son una celebración a la vida y arte sostenible. “Pienso que al arte debe ser sostenible, porque como artistas debemos pensar y ver el futuro de nuestro planeta, estaremos en el año 2020 y es necesario plasmar proyectos que son sostenibles, como no usar bolsas de plástico y sustituirlos por cosas que van a renovarse”, expresó la escultora. Reiteró que “tenemos que salvar nuestro planeta, ser responsables y somos las únicas personas que podemos pensar en todo lo que dejamos y cuál será nuestro legado”. Explicó en entrevista con Notimex que ella pinta con óleo, que es lo mejor para un artista plástico, pero también “podemos crear objetos sustentables y pensar en un planeta limpio, con reciclaje y biodegradable”. Al hablar sobre las piezas que ha plasmado en su trayectoria, destacó “All eyes on you” (Todos los ojos en mí), que creó hace unos años cuando vivía en Hong Kong, después de atravesar momentos difíciles en su vida, en los que se sentía ahogada, con mucha paranoia, mirando alrededor todo lo que sucedía. “Sentía que había dos mil personas a mi alrededor mirando cada uno de mis movimientos; por ende, hay dos mil ojos que también pueden representar esa ventana del alma, porque hay una manera de mirar y otra de percibir el mundo”, describió. Subrayó que eso era como saber qué sucede entre las personas y las realidades que “vemos”, porque la realidad es una percepción y la mejor manera de ver al mundo es con los ojos de los niños. “Decidí ver la obra desde los ojos de un niño y con unas ventanas del alma de muchos colores, de mucha esperanza y futuro. La obra que contiene ojos azules fue exhibida en un museo de Lisboa, Portugal, y la de ojos marrones, en Londres", precisó la maestra Falcone. Para la artista, 2019 fue un año increíble, “tuve exhibiciones colectivas en un museo de Miami y en Palm Springs y muestras individuales, “y ya presentamos obras de arte sostenible a través de piezas con bordado y con la mano”. Destacó que en algunas de sus manifestaciones artísticas incorporó tejidos o materiales mexicanos, como el henequén, con el fin de promover un despertar social para obtener un desarrollo sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. “El arte para mí ha tenido un factor emergente como artista o artesana, que pueda promover en todas partes un arte sostenido y me gustaría que otros artistas se unan a este camino”, expresó. En cuanto a la Fundación Sonia Falcone, apuntó que se creó en Bolivia en 2005 y el año que apenas culminó se incorporó en México, donde tiene como objetivo apoyar a niños, ancianos desprotegidos y mujeres víctimas de maltrato.