Temporadas de danza contemporánea en Los Talleres

*La coreógrafa Isabel Beteta platica sobre los proyectos de este año, como concretar una temporada de butoh y el estreno de un solo

Por Luis Galindo

México, 2 de enero (Notimex).— La coreógrafa y directora del Centro Cultural Los Talleres, Isabel Beteta, adelantó que en este año contará con el coreógrafo Roberto Torres, de España, y Adrián Figueroa, de Costa Rica, dentro de la temporada de Soliloquios y Diálogos Bailados. “Regresa Roberto Torres con una coreografía que, sinceramente, deseaba traer a México, pero no hubo posibilidad, porque es difícil montarla y la interpretará en solo, se trata de una obra fenomenal”, comentó en entrevista con Notimex. Señaló que dentro de la programación de Soliloquios tendrán a dos figuras estadounidenses, Katherine Theron y Amber Sloan, quienes vienen con cosas muy teatrales e interesantes, porque fusionan teatro y danza y cerrarán con la bailarina Olga Rodríguez y la compañía Nemian Danza Escénica. “Para el resto del año estaremos con las temporadas tradicionales de Danza por la libre y De todo como en botica; estamos perfilando algo que no he podido en años pasados concretar, una temporada de butoh, que ha dejado unas semillas, la gente se nutre de esa técnica y estética para integrarla en obras más contemporáneas”, explicó. La también directora de la compañía Nemian Danza Escénica dio a conocer que entre los proyectos de esta agrupación dancística en este 2020 es contar con el maestro Jaime Blanc, "quien me está creando un solo que estrenaré este año, y otro trabajo dancístico será con el coreógrafo y bailarín Toño Torres en dueto”. Otro proyecto para este año es un programa titulado “El viaje del loco”, basado en las cartas del Tarot, con lo que piensa construir una coreografía.