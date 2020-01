Tritton, 10 años en ascenso

*El guitarrista y fundador, Enrique Torres, habla sobre el esfuerzo que ha puesto detrás de su agrupación durante este tiempo, que vio cristalizado con la celebración de su décimo aniversario y un galardón por su segundo álbum

Por Cristóbal Torres

México, 1 de enero (Notimex).— Tritton es una banda capitalina de heavy metal que recién cumplió su primera década de vida, y lo celebró con un concierto organizado por ellos mismos. “El 2019 se caracterizó porque organizamos nuestros eventos; todavía estamos en una escena subterránea donde las bandas debemos llevar a cabo muchas cosas de manera independiente y autogestiva”, afirmó Enrique Torres, guitarrista y fundador de la banda. "A veces te llevas algunas decepciones, eso es muy clásico en nuestra escena: te dicen que habrá ciertas condiciones de audio que al final no se cumplen; pero por ahí dicen que si no te gusta cómo otros hacen las cosas, pues mejor hazlas tú", refirió. De aquella noche del concierto recordó que hubo muy buena comunión con la gente, en el que hasta se podía bromear sobre ciertas canciones específicas porque había personas que ya las conocían, a diferencia de otros eventos donde algunas bandas ofrecen su propuesta y el público no está atento o conectado. Consideró que esta conexión con su público se debe a la labor que ha realizado la banda por promover su música. “De hecho, ese es nuestro deber, o eso es lo que tendríamos que hacer todos los que andamos en esto: darle luz a nuestra obra de la manera que sea”, mencionó. En 10 años, la obra de Tritton se condensa en dos producciones: Face of Madness (2013) y Rising Mess (2018), y aunque el músico reconoce la dificultad de lanzar discos porque eso requiere tiempo y dinero, tampoco es una razón para “victimizarse”, porque si se tiene la convicción, no debe ser un problema. A lo largo de su trayectoria, Tritton ha podido llevar heavy metal mexicano a otras latitudes. “Tuvimos la oportunidad de ir a Panamá y ahora tenemos una invitación para viajar a Cuba”, dijo el músico, al agregar que en 2019 pudieron presentarse en ciudades de Querétaro y Yucatán.

La presencia de la mujer en la escena metalera

Una de las cosas que distinguen a Tritton es el hecho de ser una banda liderada por una mujer, Lorena Cabrera, cantante y bajista que le ha dado a los dos discos del conjunto un sonido que lo acerca a grupos europeos como Crystal Viper y White Skull, careciendo de símiles en la propia capital del país. Aunque hoy en día eso es un factor que les permite resaltar en la escena metalera, “en los inicios de la banda, la verdad nunca pensamos que fuera así; de hecho, Lorena entró cuando nosotros ya teníamos tres años circulando y el primer disco ya estaba adelantado”, relató Enrique Torres. "Hoy por hoy sí creemos que la presencia de Lorena ayuda a captar la atención de cierto sector del público femenino que le gusta el rock, y que al mismo tiempo desea sentirse identificado con una representación femenina; creo que es normal", apuntó. A 10 años de haber iniciado su andanza, el reconocimiento le llegó a Tritton en 2019 al ganar el premio al "Mejor disco heavy del año" en la segunda edición de los Osmium Metal Awards, con Rising Mess, producción que incluso ya fue nominada a cuatro ternas para la séptima entrega de los Premios de Metal Kalani a realizarse el 29 de febrero del presente año. Aunado a ello, sus planes para los próximos 12 meses contemplan lanzar un video oficial en la primera semana del año, y estrenar otro para la mitad de 2020, además de seguir componiendo nuevas canciones que “ya veremos si las grabamos o las tocamos en vivo”. Así, Enrique Torres compartió un consejo para los que están por dar el primer paso, el mismo que él dio hace una década: “no pierdan el eje ni su objetivo; estén enfocados y vean hasta dónde quieren llegar. Sean muy pacientes porque en un medio como éste, sí se pueden dar las cosas, pero no de manera inmediata”.