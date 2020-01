Líder norcoreano amenaza con probar una nueva arma estratégica

El líder norcoreano, Kim Jong-un, expresó este miércoles que pronto mostrará una "nueva arma estratégica", acusando a Estados Unidos de perder tiempo para favorecer a sus propios objetivos políticos, luego de que venciera el plazo para que Washington presentara una propuesta para seguir con los diálogos de desnuclearización.

Kim señaló que en este momento no ve razón para mantener su compromiso de suspender las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, mientras que su nivel y alcance en el que aumentará su poder "disuasivo nuclear" dependerá de la actitud futura de Estados Unidos con Pyongyang, destacó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), citada por Yonhap.

Kim dijo que el Norte suspendió las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales (ICBM) como parte de los esfuerzos para construir la confianza con Estados Unidos, pero Washington respondió con ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y más sanciones para Pyongyang.

El líder indicó que bajo tales condiciones, no hay motivos para que el Norte mantenga su compromiso por más tiempo, señalando que al no haber una parte opuesta en dicho compromiso sus esfuerzos para el desarme nuclear y la no proliferación se están enfriando.

Corea del Norte amenazó con tomar "un nuevo camino" si Washington fracasaba en ofrecer concesiones en sus diálogos nucleares antes del fin del año pasado, insinuando que Pyongyang acabaría con la diplomacia y volvería a los actos provocativos.

Sin embargo, insinuó que Pyongyang no ha abandonado los diálogos por completo, diciendo que sus acciones futuras dependen de la actitud de Estados Unidos.

Los diálogos de desnuclearización han estado estancados desde que la segunda cumbre entre Kim y el presidente estadunidense, Donald Trump, terminó sin acuerdo debido a las amplias diferencias sobre cuánto debería desnuclearizarse Pyongyang para obtener una alivio de sanciones de Washington.