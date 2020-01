Monsiváis, Chava Flores y Kahlo en la Fonoteca Nacional

*La institución encargada de conservar y difundir el patrimonio sonoro de México avanza en sus actividades académicas, artísticas y culturales de cara al año 2020

Por Evangelina del Toro

México, 31 diciembre (Notimex).— Carlos Monsiváis, Chava Flores y Frida Kahlo encabezan la lista de las actividades y exposiciones a presentarse en la Fonoteca Nacional para 2020, declaró el director del organismo, Pavel Granados. Monsiváis será homenajeado a 10 años de su muerte, por lo cual se programarán diversas actividades, sumadas a las 25 colecciones musicales del escritor y periodista que están bajo resguardo de la institución. "Planeamos sesiones de escucha, conferencias, producciones sonoras. Ahora tenemos la colección musical de Carlos Monsiváis, sabemos qué escuchaba por las tardes en su casa y hay algunas cosas verdaderamente maravillosas que podemos ir conociendo en 2020". Por su parte, Chava Flores, compositor e interprete mexicano, estaría por cumplir 100 años de su nacimiento y, Granados adelantó en entrevista con Notimex, que se encuentran trabajando en las actividades que enmarcarán el festejo. "Ya platicamos con la familia para hacer una exposición que nos permita conocer a los muchos Chava Flores que hay, porque no sólo fue un compositor sino también fotógrafo: los temas que inspiraban sus canciones también fueron fotografiados por él" y, subrayó, "hay muchos tributos de caricaturista, fotos con sus amigos y le haremos un homenaje".

Preservación y conservación

En junio de este año, la Fonoteca hizo público el hallazgo de un documento sonoro con la probable voz de Frida Kahlo, como parte de un llamado internacional a instituciones y personas interesadas en aportar información sobre algún registro sonoro de la pintora. "Se trató de un programa piloto, producido hacia 1955, perteneciente a la colección de Televisa Radio, en el cual el prestigioso periodista Álvaro Gálvez y Fuentes “El Bachiller”, reunió testimonios de personalidades relacionadas con la figura de Diego Rivera, en este, el periodista asegura que se escucha la voz de Frida Kahlo". La develación generó respuestas y debates, por lo cual la Fonoteca Nacional ha profundizado sus indagaciones a un nivel interdisciplinario en el que distintas instituciones colaboran. "Estamos recibiendo información y trabajando con un equipo de expertos en varios campos del sonido de la voz, se está analizando el soporte y estamos haciendo comparaciones" y, acentuó; "Es un trabajo para descartar qué voces sí pertenecen a Frida y cuáles no, todo esto con tecnología y conocimiento de la voz humana, porque no basta con decir 'se parece', no, se necesitan conocimientos muy detallados". Granados confía en que en los próximos meses puedan dar algún anuncio al respecto, por ahora, los especialistas continúan analizando y comparando más audios, "Están en completa libertad para oír, comparar y calificar el audio, lo están trabajando a una escala microscópica”. También compartió que a partir de 2020 buscarán digitalizar cilindros Marca Edison, los cuales son considerados como las primeras formas de sonido: “son discos que dan 82 vueltas por minuto, conseguimos el aparato, pero es mecánico y se tiene que intervenir para hacerle un añadido y sacar la información ya digital, en vez de análoga”. De igual manera, comentó que trabajarán en discos de aluminio, los que utilizaban en la radio durante los años treinta y, para ello, se encuentran buscando el aparato para reproducirlos y extraer el audio.