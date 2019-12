Jet Jaguar y su tercer sencillo

*El heavy metal mexicano se abre paso a nivel internacional

Por Cristóbal Torres

México, 30 de diciembre (Notimex).— Jet Jaguar es una banda que ha tenido que remar contra corriente. A pesar de ser la primera agrupación en la historia del heavy metal mexicano en ganar la guerra de bandas internacional en el Wacken Open Air de Alemania —una de las mecas del género—, esto no ha posibilitado una amplia proyección de su música en México. Oriundos de Cancún, Quintana Roo, el quinteto ha optado por armar giras en Europa —este año se presentaron en Berlín y Budapest— esto, resultado de experiencias poco satisfactorias como KnotFest Meets ForceFest, en el parque Oceanía, en donde les confirmaron que su participación se cancelaba estando ellos listos en el camerino para salir a escena. No obstante, esta agrupación ha conseguido un interesante éxito internacional sin lanzar un material discográfico —sólo se conoce su EP Zero Hour (2016) de cinco canciones—. Desde entonces, optaron por seguir el modelo actual de la industria musical estándar: lanzar su sencillo cada que pueden grabar una nueva pieza, rompiendo el mito que señala que una banda primero tiene que grabar un álbum antes de darse a conocer. "R.O.D." ("Race or Die") y "Up to the Top" fueron dos sencillos lanzados en 2018 que ratificaron por qué Jet Jaguar puede, sin ningún problema, ver directamente a los ojos a grandes monstruos internacionales del género como Enforcer, Skull Fist y Striker. Es así como, siguiendo la fórmula ganadora que han significado sus sencillos, este 2019 lanzaron "Blinding Lights". De forma casi inmediata, la canción envía la señal imperativa de cómo debe ser coreada la melodía, evidenciando de manera poco sutil la consigna de ser una pieza para que el público cante al unísono con ellos. Contrario a los sencillos previos, toda la canción apuesta a ese factor: inicia y termina con ese coro incitador sin ofrecer algún riff o solo memorable, la composición es casi anecdótica. Con cinco años de existencia, los fanáticos siguen a la espera de un disco de larga duración; sin embargo Jet Jaguar sabe que no todos lo van a comprar, por lo que lanzar sencillos les ha significado una manera estable de seguir vigentes y constantes en una escena que les ha abierto puertas lentamente.