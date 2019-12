Fusionan ópera y cine para acercarse a la gente

*La asociación civil Ópera Cinema pretende llegar a quienes no han tenido un encuentro con este género de música teatral

Por Evangelina del Toro

México, 27 de diciembre (Notimex).— La ópera y el cine fueron fusionados como una propuesta que permita llegar a distintos públicos, para aquellos que nunca han tenido un encuentro con este género de música teatral, como lo ha hecho ya la asociación civil Ópera Cinema. De acuerdo con la productora de la asociación, Martha Llamas, El ocaso, una ópera contemporánea de estreno del compositor ruso mexicano Dimitri Dudin, y Dos ciegos, una opereta cómica no tan conocida del compositor francés de origen alemán Jacques Offenbach, son las producciones que llevará Ópera Cinema a diferentes escenarios en 2020. Comentó que El ocaso, cuyo libreto es de José Luis Flores, es una historia que se desarrolla en la selva con una familia lacandona que comienza a perder a algunos de sus miembros, lo que significa el quebranto de sus tradiciones y el ocaso de su ambiente natural. "Hay muerte, traición, mentiras, aunque el final es totalmente insospechado", dijo. En tanto, Dos ciegos es una obra cómica y ligera con una trama sobre dos vagabundos que fingen ser ciegos y buscan ocupar un lugar exclusivo en París para pedir limosna y tener los mejores donantes, algo parecido a lo realizado por Charles Chaplin. Martha Llamas explicó que en las propuestas, primero se filma la parte escénica de la ópera y se le da un tratamiento estético para que parezca de los primeros años del siglo XX, se proyecta y se cuenta con música en vivo, formato que ha permitido crear cinco títulos: Arreglo de bodas, basada en La cambiale di matrimonio, de Gioachino Rossini, así como El retablo de maese Pedro, de Manuel De Falla.

En busca de más espacios donde presentarse

"Antes de presentar Dos ciegos, se hace una gala de ópera con filmes mudos originales, se cantan fragmentos, por ejemplo, de la ópera El vampiro y se proyectan imágenes de la Dama de las Camelias, se cantan varias de Fausto, y eso le fascinó a la gente", mencionó por su parte el director de escena, Oswaldo Martín. Agregó que las dos obras se presentarán en el Centro Nacional de las Artes el próximo 8 y 9 de febrero, así como el 1 de ese mismo mes en el Centro Cultural Mexiquense, en Texcoco, y el 14 y 24 de marzo en la FES Acatlán. En entrevista con Notimex, mencionó además que este proyecto lo llevarán a algunos centros penitenciarios de la ciudad, debido a que dicho formato permite presentarlas en ese tipo de espacios. "No es un recital, no es un concierto, es una presentación de ópera. La gente verá una historia tal y como la vería en un teatro, sólo que filmada, pero con el plus de la música. Este público (los presos) es muy importante, es donde el arte hace falta, en donde el arte puede significar un momento de liberación, de encuentro", refirió. Además se encuentran en pláticas con autoridades para que estas obras se puedan presentar en espacios públicos, delegaciones o parques de la Ciudad de México. A partir de abril se proyectarán en Zacatecas, Guadalajara y posiblemente en Tepic, aunque el principal interés es que la producción sea realizada también por diferentes compañías independientes para que sea interpretada por sus propios miembros. La asociación civil Ópera Cinema comenzó a realizar producciones operísticas desde 2014, con la intención de hacer un proyecto llamativo en lo visual que permitiera llevarlo a diversos lugares para que sea replicado por otras compañías en el interior de la República, y presentarse en distintos recintos al mismo tiempo.