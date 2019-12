Visita guiada a cargo de Siqueiros

*El recorrido estuvo a cargo del actor Juan Carlos Nava, quien dio vida al pintor y muralista mexicano

México, 29 de diciembre (Notimex).— "Hasta en la muerte hay desigualdad", denunció David Alfaro Siqueiros mientras exponía Retrato de una niña viva y niña muerta (1931) en el Museo Soumaya, rodeado de personas dispuestas a escuchar la visita guiada que el muralista había preparado con todo el acervo que el recinto tiene de su obra. "Díganme ¿qué es lo que ven aquí?", preguntó a los asistentes mientras veían el estudio de perspectiva para el mural del edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria: El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. Por una cultura nacional neohumanista de profundidad universal (1952-1956); motivando a los asistentes a sacar sus propias conclusiones, para después explicar sus íntimas motivaciones. Juan Carlos Nava es el actor que encarna al pintor que hoy habría cumplido 123 años de edad. "Hacemos un guion a partir de nuestra propia investigación y la información que nos da el museo; luego vemos cómo podemos mostrarlo para que la gente pueda apreciar mejor las obras", explicó el histrión a Notimex. "Camaradas, yo estoy convencido que cualquier persona es capaz de entender y asimilar el arte, y si no me creen, vengan conmigo" enfatizó al tiempo que invitaba a un grupo —que paulatinamente se fue haciendo más grande— a conocer su obra en caballete: "Tal vez no lo sepan, pero en mis tiempos más difíciles pude vender mi obra de caballete, me ayudó mucho a sortear dificultades". El recorrido no sólo fue una explicación de la obra de Siqueiros; también fue un ejercicio de reflexión, análisis e interpretación para todos los presentes quienes eran invitados cerrar los ojos, imaginar escenarios, ponerles color y luego abrir la mirada a obras como: El verdugo (1962), La Vie (1965), Volcán (1969), Movimiento (1968), Figura (1969) y Mujer en rotación (1969), logrando una aproximación más profunda y diferente. La visita guiada cerró con El petróleo, la tierra como el agua y la industria nos forja y pertenece (1959), mural perdido por 30 años al grado de creerlo desaparecido e incluso destruido. El recorrido terminó con una invitación de Siqueiros a conocer el resto de su obra ubicada en otros recintos y propuso cerrar con una fotografía grupal "alzando el puño en señal de lucha y de seguir nuestros ideales".