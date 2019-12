Arte, herramienta para transformar vidas

*Apoyar a niños, niñas y jóvenes de albergues de Campeche y el país, objetivo de After School Project

México, 27 de diciembre (Notimex).— Con la finalidad de transmitir conocimientos artísticos en diferentes ramas y transformar la vida de niños, niñas y jóvenes en los albergues y comunidades de Campeche, nació el colectivo multidisciplinario After School Project, que lleva a cabo el proyecto Alma Peregrina, un viaje por los 13 cielos del Hanal Pixán. La bailarina María Fernanda Rosado, coordinadora del programa, explicó que la puesta en escena incluye a niños, niñas y jóvenes entre seis y 25 años de edad del albergue Divino Niño, ubicado en el municipio de San Francisco, Campeche, y la intención es presentarla en diferentes localidades del estado para difundir el patrimonio peninsular intangible, como el Hanal Pixán, que habla sobre el recorrido del alma después de la muerte, según la mitología maya. Alma Peregrina, original de Verónica Hoil Lee —integrante de After School Project, junto con Rosado y Luis Abraham Cano— y basada en el libro sagrado de los mayas, Popol Vuh, es interpretada por 38 niños, niñas y jóvenes que han cursado talleres de artes escénicas durante tres años. Una de las satisfacciones que se han obtenido, personal y colectivamente, afirmó Rosado, es apreciar las vidas transformadas por el arte, que niños, niñas y jóvenes tomen caminos artísticos motivados por esta primera experiencia: “Como el caso de una joven que salió del albergue y ahora estudia una carrera de educación artística”, relató. En un comunicado, la Secretaría de Cultura señaló que con estos resultados y los proyectos venideros, la bailarina confia en seguir trabajando: “Es el objetivo y, afortunadamente, se podrá recorrer parte del estado con Alma Peregrina. Es bueno que este tipo de iniciativas no se quede solamente en Campeche, sino que sus beneficios se expandan por varias partes de México”. After School Project, Soluciones en Sistemas Humanos es una asociación civil sin fines de lucro que nació hace cinco años con el objetivo de prevenir riesgos psicosociales a niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable mediante la cultura y las artes.