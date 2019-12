Paulina Parga, una artista emprendedora

*Es la primera mujer en ganar el Concurso de Composición de Canción Popular en México

Por Cristóbal Torres

México, 27 de diciembre (Notimex).— Paulina Parga es una joven artista que se abre paso en la escena musical; en diciembre de 2018 ganó el quinto Concurso de Composición de Canción Popular en México, siendo la primera mujer en conseguir dicho galardón y también la más joven en la historia del certamen. Comenzó su formación artística a corta edad, tuvo oportunidad de realizar estudios en la Berklee College of Music; “primero fui a un programa corto de cinco semanas enfocado a presentaciones en el verano de 2014”, cuenta en entrevista con Notimex. Parga inició en la escuela clásica, “empecé siendo chelista, no era cantante; fue hasta los 19 años que me animé a cantar y a considerarme más compositora, pero antes casi siempre estaba atrás del instrumento”. La inquietud por querer contar sus propias historias la motivó a incrementar el uso del micrófono; “yo quería trabajar en teatro, en la dramaturgia, para poder contar historias y me di cuenta que haciendo canciones podía unir esos dos mundos, contar historias con música”. Para dar este paso, España fue fundamental para ella, consiguió hacer dos semestres gracias a un programa de movilidad de la escuela de Berklee, que tiene una sede en Valencia. —Fue muy liberador porque el ambiente de Boston era muy tenso, muy oscuro y frío; pero en España recibieron muy bien mi música. Fue ahí donde compuse las canciones de mi disco Lagrimal, que tienen una onda más feliz.

Una artista con cultura emprendedora

Aunque se considera una compositora libre, no escatima al momento de explicar su proceso creativo; “Compongo a partir de la línea melódica y la letra; como que siempre me salen muy a la par esas dos cosas”. Después de tener esa base, “produzco la armonía”. Por otra parte, sus canciones sufren transformaciones en función del recinto donde se presentarán; “Los arreglos dependen del foro; generalmente siempre soy yo con la guitarra, pero si debo tocar con alguien más entonces cambia”. Paulina Parga se encuentra estudiando la carrera de periodismo, “me ayuda mucho a promover mi proyecto y estar haciendo mis kits de prensa y mantener una buena comunicación en mis redes”. Para ella no es suficiente componer y cantar bien, su formación en Berklee la hizo consciente de la importancia de tener una visión empresarial de su quehacer. “En esa escuela vi algo que llaman caption project, donde vas desarrollando tu proyecto; ves cosas de music business, cosas de redes sociales enfocadas a tu música”. Esto le permite a la cantante trabajar sola, “yo misma me encargo a sacar fechas, soy mi propia booking manager”. Señala que en la preparatoria llevó clases de cultura emprendedora, “lo que me ha ayudado mucho a formalizar mi proyecto; aunque sea arte y música, sí me quiero dedicar a esto, por lo que tengo que verlo como si fuera mi empresa”. Paulina Parga recientemente consiguió el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), por lo que invertirá parte del 2020 componiendo nuevas canciones.