En Nueva York presentan "Sur Moderno: Viajes de abstracción"

*La exhibición presenta a artistas sudamericanos del siglo XX.

México, 26 de diciembre (Notimex).— El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta Sur moderno: Journeys of Abstraction (Sur moderno: Viajes de abstracción), una exposición que muestra el trabajo de artistas sudamericanos de mitad del siglo pasado. Donada al museo por la colección Patricia Phelps de Cisneros entre los años de 1997 y 2016, la exhibición presenta a distintos artistas de Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay que enfocaron su trabajo principalmente en la escultura, la pintura y el dibujo, buscando reinventar el objeto artístico y cómo juega el arte mismo en la renovación del entorno social. La muestra está dividida en tres secciones principales basadas en el concepto de transformación. La primera "Artworks as Artifacts, Artworks as Manifestos" ("Trabajos como artefactos, trabajos como manifiestos") presenta obras que revolucionaron el formato convencional de la pintura y la escultura. Cortes, doblamientos, objetos articulados y experimentos que cuestionan la autonomía del trabajo artístico. En la segunda sección "Modern as Abstract" ("Moderno como abstracto") el lenguaje de la abstracción es expuesto como producto y catalizador de la transformación de los alrededores del artista. Los principios geométricos de la pintura abstracta son trasladados al día a día, donde artistas y arquitectos se reconocen como aliados, guiando una operación compartida y un conjunto de ideales. En esta sección se pueden encontrar obras de diseño, arquitectura, muebles y escultura. La parte final de la exhibición está dedicada al arte de cuadrícula, una de las técnicas centrales de experimentación del arte moderno. Los trabajos de esta sección se aproximaron a la transformación y expansión de la cuadrícula tradicional de distintas maneras. La exhibición se encuentra en el tercer piso del MoMa y estará abierta hasta el 14 de mayo del 2020.