Exhibición fotográfica sobre México en Dallas

*Brent Kollock muestra la vida cotidiana mexicana en su muestra

Por Julián Crenier

México, 26 de diciembre (Notimex).— El fotógrafo estadunidense Brent Kollock presentó A World Away Just Next Door: Street Photography in Mexico (Un mundo lejano justo al lado: Fotografía callejera en México) en el Centro Cultural Latino de Dallas, Texas, en la que muestra la vida cotidiana en distintas ciudades de Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato y Puebla. Kollock, quien pasa gran parte del año viviendo y trabajando en Nayarit, estuvo años documentando una historia visual acerca de cómo se vive el día a día en las calles de las ciudades y pueblos mexicanos. "Mi trabajo siempre ha sido sobre la historia, la narrativa, la interacción de dos personas, y creo que esa sigue siendo la más antigua y relevante forma de arte", refirió acerca de su trabajo. El fotógrafo también ha incursionado en distintos medios como la pintura, el dibujo y también en combinaciones e híbridos de fotografía, escritura y dibujo, pero siempre recae sobre el mismo tema que le ha apasionado durante toda su trayectoria: "La idea de contar una historia a través del arte, sea el medio que sea, es tan vieja como el tiempo mismo". "Todo mi trabajo es un ejemplo de mi innata y necesaria compulsión de contar historias, de relacionar la experiencia y la búsqueda de un significado en un mundo que es constantemente absurdo y desesperanzado. Pero incluso en este predicamento de estar vivo, hay momentos de gran belleza, de gran verdad y, ojalá, de gran visión. Esa es, desde mi perspectiva, la historia", manifestó. La exhibición, que lleva abierta al público todo el mes de diciembre, estará montada hasta el 4 de enero y seguirá sin tener costo alguno para los asistentes.