El respeto a la tribu yaqui

*El director Sergi Pedro Ros retrata la vida mística de los pobladores, así como las condiciones de marginación que han tenido que soportar

Por Cristóbal Torres

México, 26 de diciembre (Notimex).— Laberinto Yo’eme es el primer documental en la historia que consigue retratar las ceremonias y rituales del pueblo yaqui en el estado de Sonora. Sergi Pedro Ros logró ganarse la confianza de una población que casi no abre sus puertas a desconocidos. “Yo nací en Valencia, en el Mediterráneo; soy valenciano y también llevo a cabo una lucha cultural e identitaria con mi lengua materna, con mi manera de expresarme y vivir la vida; algo que veo muy similar en los yaquis y con lo que puedo identificarme”, dice el director en entrevista para Notimex. El largometraje no sólo se limita a enfocar su cámara en la vida mística de los pobladores, denuncia las condiciones de marginación que el pueblo ha tenido que soportar, desde la lucha por el agua hasta su propia batalla con las drogas y el crimen organizado. —Lo que pretendemos es que la misma gente de ahí vea la película para que decida qué quiere hacer con ella; que arranque con las demandas, exigencias y mensajes que van alrededor del documental. Por eso contamos con representantes de las autoridades tradicionales. Los estudios de impacto son una estrategia que permite a los documentales lograr un objetivo allende la simple exhibición del mismo; por medio de un plan de acción buscan influir en políticas públicas, por ejemplo. Sin embargo, Sergo Pedro Ros reconoce que no tenía conocimiento de ellos cuando inició el rodaje. —Cuando empecé la película no conocía los estudios de impacto, por eso no pude planear un mecanismo tal y como lo plantean; pero siempre pensamos a Laberinto Yo’eme como una estrategia política, que creo que más o menos es lo mismo. Es por esta razón que el director siempre trabajó en estrecha colaboración con la tribu yaqui, “siempre fuimos muy cercanos a la hora de entender cuál era la problemática real que están viviendo allá; saber cómo llevar narrativa y estéticamente para agitar la butaca del espectador”.

Más hombres que mujeres

—Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, le hizo la observación de que le hubiera gustado ver más mujeres en el documental para conocer esa parte femenina de la tribu yaqui, ¿por qué salen más hombres que mujeres en su documental? —La tribu yaqui no está exenta de lo que atraviesa la sociedad actual, de ninguna manera está libre de patriarcado. Buscamos hablar con más mujeres y no fue tan sencillo; muchas hablaban con nosotros sin ningún problema, pero a la hora de contarlo en la cámara tenían muchísima reticencia. El director intentó “en la medida de mis posibilidades” filmar a tres mujeres que dieron su testimonio; al final “lo que hicimos fue retratar a una sociedad tal y como es; que sigue, como muchas, teniendo asignaturas pendientes al respecto”. —Resulta que las autoridades están integradas en su gran mayoría por hombres; los voceros y la gente que se dedica a llevar el mensaje y la palabra de la tribu yaqui, en su mayoría son nombres; la mayoría de los actores políticos eran hombres y la gran parte de mujeres con las que tratamos de acercarnos pues tenían sus reticencias para participar. Como español, Sergi Pedro Ros considera que “no tiene que ver de dónde vienes” para hacer un documental sobre la tribu yaqui, “al final es una cuestión casi anecdótica que yo haya nacido en otro lugar”, porque “siempre fui sensible a lo que ellos vivían”. “Yo me considero cineasta mexicano porque todo lo que sé de cine y todo lo que he hecho respecto al cine lo he hecho y lo he aprendido en este país”, declara. “Mis historias son de acá; mis personajes son de acá; mi maravilloso equipo de filmación es de acá; entonces al final es casi anecdótico que yo tenga otro origen porque al final mi cine es 100 por ciento mexicano”.