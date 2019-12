Guadalupe Nettel cierra año con muchos logros

*Novelista de largo aliento, la escritora que ha sido traducida a 17 idiomas alrededor del mundo y desde abril de 2017 es directora de la Revista de la Universidad de México, adelantó la publicación de su nueva novela, la cual aborda el tema de la maternidad

Por Juan Carlos Castellanos C.

México, 25 de diciembre (Notimex).— La escritora mexicana Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973), reconocida en todo el mundo por su obra publicada en 17 idiomas, aseguró que está satisfecha por cerrar 2019 “con muchísimos logros”. Desde su posición como directora de la Revista de la Universidad de México (Cultura UNAM), cargo que ocupa desde abril de 2017, Nettel hizo un recuento de algunos de los frutos que la publicación y ella cosecharon este año. "Publicamos números con temas importantes como género, resistencia indígena desde Alaska hasta la Patagonia, así como textos de líderes indígenas, no de especialistas como los antropólogos que estudian el tema, pero no pertenecen a esas comunidades", refirió en entrevista con Notimex. Autora de las novelas El huésped, El cuerpo en que nací y Después del invierno, así como de las colecciones de cuentos Pétalos y otras historias incómodas y El matrimonio de los peces rojos, habló de las ediciones dedicadas que sacaron. "Dimos a conocer el número dedicado al feminismo, enfocado no sólo en entender la rabia de las mujeres, sino también qué tipos de feminismos existen porque los hay muchos, muy distintos", manifestó. Guadalupe Nettel ha ganado los premios "Herralde de Novela" (2014), de "Narrativa Breve Ribera del Duero" (2013), "Alemán Anna Seghers" (2009), "Franco-Mexicano Antonin Artaud" (2008), "Nacional de Cuento Gilberto Owen" (2007), y de "Nouvelle Jeunes Alliance Française" (1991), entre otros.

Hacia los cambios del 2020

"Estamos pensando iniciar 2020 con algunas innovaciones en la revista, como por ejemplo cambiar algunas columnas, incluir otras, y abordar temas de interés general como el cambio climático, las migraciones que se dan en el planeta y algunos otros más", explicó. Aclaró que la idea es abrir un nuevo abanico de posibilidades de lectura. "Hemos logrado ofrecer a los lectores de cualquier edad, ocupación, formación académica, sexo e intereses personales, temas muy plurales, y en esa línea editorial queremos continuar", dijo. En cuanto al público lector que ha conquistado la revista, Nettel dejó ver que el perfil cambia en cada número. “Hay personas interesadas en temas muy específicos y está atenta a la revista, pero tenemos también un público cautivo que nunca deja de leernos”. Como ejemplo de ello, citó que existen lectores interesados en temas como feminismos, miedo, infancia, el Pacífico, género, cultos, utopías y distopías, tabús, éxodos, revoluciones o identidad. "También hay gente a la que podría no interesarle nada de lo anterior, pero sí el asunto del lenguaje, las funciones del lenguaje, los diferentes tipos del lenguaje, el ritmo o la música. Es decir, en cada número la revista apela a un perfil diferente de lector", agregó. Al alternar su labor de editora con el de escritora profesional, Guadalupe Nettel adelantó que ya trabaja en el final de una nueva novela que será publicada el año entrante. "Llevará por título La hija única, y habla sobre la maternidad y las sorpresas que eso a veces da".