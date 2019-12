Tenor Ramón Vargas, admirador de Alfonso Ortiz Tirado

El tenor mexicano Ramón Vargas dedicará la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2020 —la cual recibirá el próximo 18 de enero en el festival que lleva el nombre de la presea: FAOT 2020—, a su madre, quien siempre lo apoyó en sus decisiones. En entrevista con Notimex vía telefónica, Vargas, quien se encuentra actualmente en Viena, Austria, añadió que este gesto pareciera una cosa sencilla, pero no, "porque el hecho de tener unos padres y, en este caso, mi madre, quien era el centro de la familia y siempre aceptó mis decisiones artísticas, era notable”. Y, subrayó, “aunque los padres siempre buscamos la seguridad para nuestros hijos, porque hoy en día no es tan complicado decir 'voy a ser cantante', pero antes era como ser astronauta, sin embargo, ella nunca me objetó y es ella quién se la merece”. Si bien en otras ocasiones le han ofrecido la distinción, no la aceptó por motivos de tiempo y trabajo; “estaba en el otro lado del mundo, no podía ir a recoger la presea”, señaló Vargas, seguido de reconocer que se siente agradecido por recibirla. “Ahora se dieron las circunstancias, y estoy muy contento por recibir esta distinción que lleva el nombre de una figura tan importante como Alfonso Ortiz Tirado, es un gran cantante, y es significativo que sea ofrecida a mí, otro cantante; lo aprecio muchísimo”, comentó el ganador del primer premio del Concurso Nacional Carlo Morelli (1982). Vargas, quien también se desempeña como recitalista, confesó que siempre fue un admirador de Ortiz Tirado; "es un intérprete del bel canto refinado, un cantante de gran clase, me gustó siempre escucharlo en sus películas, disfruté mucho de su canto”.