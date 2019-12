La arquitectura vanguardista de Rafael Pardo

*El xalapeño ha obtenido el Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo 2019, en la modalidad de Arquitectura Residencial Multifamiliar

Por Cristóbal Torres

México, 24 de diciembre (Notimex).— Con un impulso por romper esquemas y paradigmas, la labor arquitectónica de Rafael Pardo ha sido llevar nuevos panoramas a zonas donde no prolifera su visión, algo que le ha traído problemas, pero al mismo tiempo satisfacciones. Cobró relevancia a raíz del uso del concreto aparente en una zona donde no es tan común: Xalapa, Veracruz, con la obra Briones, lo que le valió el Premio Obras Cemex y el reconocimiento de diversos colegas. “Cuando inicié la obra, mi padre de la arquitectura, Enrique Murillo, me dijo que no era viable”, pero eso no lo desanimó, comentó el arquitecto en una presentación. Después de erigida la casa, que exhibe con orgullo por medio de un video perfectamente realizado con planos y secuencia hechos con dron, “muchos me empezaron a preguntar de dónde había sacado el concreto”, debido a lo raro que es en la arquitectura de la zona. “Muchos se sorprendieron al saber que era mano de obra de ahí mismo, de Xalapa”, reveló, al agregar que el trabajo fue tan bien hecho que muchos creían que era concreto japonés, algo que le da risa, pero al mismo tiempo satisfacción, pues una idea que no parecía ser viable al principio terminó sorprendiendo a todos. “Incluso, colegas de Monterrey me han preguntado de dónde saqué el concreto y se sorprenden al saber que lo hice con mano de obra de ahí mismo”, sostuvo, aunque eso le ha significado ser encasillado. Rafael Pardo consideró que incluso puede ser material de exportación, algo que ayudaría mucho a esa zona del país. “Hay veces que cuando construyo algo, le solicito al maestro de obra cinco o seis personas, y me dice que debe buscar, porque muchos emigran de ahí por falta de trabajo”, relató. Con una mezcla de lamento y cierta alegría, reconoció que a veces quisiera trabajar con otros materiales, pero ya todos lo conocen por este tipo de trabajos, ante lo cual ya le piden cosas similares. Aunque el Sindicato del Magisterio en Xalapa, la Casa Oyamel y el Paseo de la Reina son trabajos suyos que guardan una misma estética, “mi obra no se sustenta en un material, la arquitectura debe ser expresión desde el exterior, pero también desde el interior”, dijo.

Movilizaciones en contra de su obra

Rafael Pardo se dijo sorprendido que en una ciudad tan vanguardista en el rubro del arte como Xalapa, todavía exista una reticencia en el ámbito arquitectónico. "Trabajo en una obra que está en la zona de la carretera antigua Xalapa-Coatepec, en donde la gente está hablando de que estoy construyendo en una zona protegida, lo cual no es cierto", expresó. Debido a ello, aseguró tener todos los papeles en orden; “cuando tú solicitas los permisos para hacer una construcción, hay estudios para determinar si hay electricidad, si hay agua suficiente, y si no, no te dejan”, algo que no sucedió en este caso, refirió. “Es una zona habitacional de densidad media; hay gente que se ha mostrado muy reacia a mi arquitectura, tengo todos los permisos, todas las licencias, pero con las redes sociales la gente puede pararse a criticar, mentir, engañar, y lamentablemente he sido víctima de eso”, concluyó.