Presentan "La Danza del Hipocampo" en la estación Zapata

*La cinta de Domínguez Ruvalcaba se presentó ante un escaso público.

Por Cristobal Torres

México 23 de diciembre de 2019 (Notimex).? Ante una sala prácticamente vacía se presentó La danza del hipocampo (Gabriela Domínguez Ruvalcaba, 2014) en el cine de la estación del metro Zapata. El documental, estrenado hace un lustro, utiliza material de archivo y una narración con voz en off para construir una narración que apela mucho a lo contemplativo y poético, un estilo que alejó al enorme río de gente que pasaba por ahí en medio de su ajetreo diario (a pesar de ser vacaciones). El audio no podía distinguirse, tanto por el tumulto de usuarios caminando por ahí como por las bocinas que rebotaban el sonido; había que esforzarse por escuchar o aprovechar los breves momentos de silencio para entender lo que se contaba pues todo el hilo conductor gira alrededor de la voz. De las 35 butacas ahí instaladas, menos de la mitad estaban ocupadas; algunas fueron aprovechadas por usuarios para dormir, otros sólo pudieron soportar algunos minutos antes de darse cuenta que el documental no los capturaba en lo más mínimo y partían; otros únicamente dejaban de forma descarada su basura y se iban. La danza del hipocampo evidenció la enorme distancia que hay entre el público y el documental mexicano, que ni aun presentándose de manera gratuita ante un inmenso río de personas fue capaz de sentar a 35 de ellas durante los 86 minutos que duró. Aunque la creación de espacios para la exhibición de largometrajes mexicanos va en aumento, la sala de cine de la estación Zapata tiene un enorme potencial que puede ser mejor aprovechado.