Autoridades prometen pagar adeudos a artistas

*Hay respuesta, pero no resultados: gremio de artistas afectados

Por Iván Santiago Marcelo

México, 23 de diciembre (Notimex).— Luego de que la comunidad artística se manifestó esta mañana a las afueras de Palacio Nacional para demandar el pago de sus servicios; autoridades federales y locales, en un diálogo conjunto, se comprometieron a realizar los pagos a la brevedad y a trabajar en un nuevo esquema de contratación. Como resultado de estas reuniones, las secretarías de Cultura y Finanzas de la Ciudad de México, así como el Fondo Mixto de Promoción Turística informaron que llevarán a cabo los mecanismos administrativos necesarios con el fin de que los pagos pendientes a la comunidad artística sean solventados entre este lunes y mañana martes. “Las dependencias capitalinas expresan que para el cumplimiento del pago se estableció una mesa de atención permanente, por lo que en caso de que los pagos por alguna circunstancia no se realicen en las fechas fijadas, se solventarán en el transcurso de esta semana, apegados a las normatividades”. En un comunicado señalaron que se está trabajando en un nuevo esquema de contratación para el 2020, con el propósito de continuar bajo un esquema de construcción de la política cultural en la Ciudad de México, a fin de garantizar los derechos culturales y laborales de la comunidad artística, el cual será presentado el próximo viernes 27 de diciembre. Por su parte, la secretaría de Cultura federal a través de un boletín, expresó lo siguiente: "Como parte de los compromisos con artistas y trabajadores, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México inició la liberación de recursos relacionados con la prestación de servicios profesionales y otros servicios básicos a partir del 17 de diciembre, esto, luego de realizar diversas gestiones con la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)". Asimismo, la dependencia federal aseveró que "refrenda el compromiso para agilizar los procedimientos administrativos que permitan acortar el trayecto entre los artistas y los recursos que ejerce esta dependencia, por lo que, en seguimiento a las demandas de los trabajadores del sector, se trabaja para que los mecanismos sean más eficaces en el presupuesto 2020".

Posicionamiento del gremio artístico

El director de teatro Juan Carlos Franco refirió que a él la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Sistema de Teatros, le adeudó durante casi nueve meses el pago de las funciones de una temporada, por lo que se se empezó a organizar, junto a otros afectados desde principios de diciembre, y el 4 de ese mismo mes los recibió el secretario José Alfonso Suárez del Real. “En esa fecha se comprometió por escrito a que todos los adeudos de la Secretaría de Cultura iban a estar cubiertos el 20 de diciembre. Ante el hecho de que esos pagos no fueron cubiertos, quienes hemos sido afectados por tal adeudo nos pusimos de acuerdo y surgió esta iniciativa de hacer una clausura simbólica de Palacio Nacional, misma que se llevó a cabo hoy a las 5:30 de la mañana”. Dijo que esta mañana hubo una respuesta rápida por parte de las autoridades, sin embargo, consideró que no hay resultados todavía: “hay una cantidad de adeudos que es inaudita para sexenios anteriores. Se adeudan a muchas personas y a muchos programas, incluídos Semilleros y todo el programa de Cultura Comunitaria y un programa muy importante a nivel nacional que es el Programa Nacional de Teatro Escolar”. “Es un panorama nacional muy desolador para los artistas porque las deudas se extienden hasta once meses y la precariedad laboral de nosotros alcanza niveles muy difíciles de sostener. Lo que buscamos es que se nos pague inmediatamente, pero también que haya mesas de diálogo y de trabajo con las instancias federales y estatales para que los pagos no se retrasen más, que se cumpla con la ley de proveedores y con la Ley Federal del Trabajo y que podamos tener un trabajo digno”. Respecto a esta problemática, el actor Javier Tovarich, integrante del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), apuntó que los pagos no son el problema central, sino los contratos y el mecanismo de pagos por el trabajo profesional que realiza el gremio. En entrevista con Notimex, dijo que la exigencia del gremio artístico y cultural es que se realicen los pagos de forma directa y con tiempo, y que ya no se usen a intermediarios, como empresas de outsourcing. Agregó que debe existir una cláusula de equidad, ya que en los contratos y convenios, los artistas se comprometen a resarcir el daño por la no presentación del evento, cancelación, nivel de calidad, entre otros compromisos para el artista; sin embargo, no existe un compromiso de equidad, si la dependencia no cumple en tiempo y forma con el pago, así como las condiciones para la realización del evento.