Lai Ma y su literatura infantil en español

*La literatura infantil de Lai Ma llega por primera vez en castellano publicado por una editorial mexicana.

México, 23 de diciembre (Notimex).— El clásico ilustrado de Lai Ma (Taiwan, 1968) ¡Me convertí en un dragón que escupe fuego! se publica por primera vez traducido al español bajo el sello La Cifra Editorial. Obra que trata el tema de la ira y el enojo, y que cuenta con personajes como "Botai", un molesto mosquito que contagia la enfermedad “escupefuego”, al cual le encanta picar a pequeños monstruos enojones como lo es "Aguli", quién después del piquete quema la mitad de su habitación. ¿Qué hará ahora cuando su comida se convierte en cenizas, sus juguetes se queman, la gente a su alrededor coree en pánico y nada parece apagarse? El agotado y hambriento "Aguli" se sienta y comienza a llorar. En este libro, Lai Ma relata una fábula sobre las emociones y lo poco que necesitan para que se salgan de control. Escrito con un sentido del humor refrescante e ilustraciones que construyen un mundo vibrante de color e imaginación, habitado por animales dotados de una expresividad alegre. ¡Me convertí en un dragón que escupe fuego! es un bestseller que ha cautivado al público durante más de 20 años, el cual desde su primera publicación ha recibido una profunda aclamación crítica. Lai Ma es un devoto autor e ilustrador con obras como The Balck Horse with the White Tail (2000), The Monster of Palapala Mountain (2006) y The Angry Prince (2015). Lai Ma también ha conseguido que sus obras ocupen primeros lugares en las listas anuales de libros más vendidos en la categoría de libros infantiles.