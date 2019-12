Artistas y empleados exigen el pago de sus honorarios

México, 23 de diciembre (Notimex).— Esta mañana, alrededor de las 7:00 horas, se dieron cita afuera de Palacio Nacional artistas y empleados quienes brindan sus servicios a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y federal, así como al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para exigir el pago de sus honorarios en el último año. A través de twitter se compartió un video donde se aprecia la lectura en voz alta de un comunicado dirigido a Alejandra Fraustro Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura; Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, secretario de Cultura de la Ciudad de México: “Por este medio, los miembros de la comunicad artística queremos expresar nuestra indignación ante las violaciones que se han hecho de nuestros derechos laborales. Los retrasos o falta de pagos han sido una constante durante el año, así como el incumplimiento de acuerdos, y la casi inexistente comunicación por parte de las autoridades. Esto violenta nuestros derechos y los derechos culturales de toda la sociedad”. Con cacerolazos, banderas, mantas y el grito unísono “no vivimos del aplauso”, artistas y empleados exigieron una pronta atención y solución al pago tardío, así como a sus demandas de tener condiciones laborales dignas y transparencia en las formas de contratación. Más tarde, Claudia Sheinbaum dialogó con los artistas y empleados manifestantes en las inmediaciones del Palacio Nacional, quienes declararon a la jefa de Gobierno que el retraso por el pago de su salario excede ya a los 11 meses, y denunciaron que el único pago que se ha generado ha sido a los artistas internacionales. Por su parte, la jefa de Gobierno, compartió con ellos que no tenía el conocimiento de la temporalidad tan amplia en la falta de pago. De igual forma, los manifestantes expresaron ante la jefa de Gobierno que, hace dos semanas aproximadamente, artistas y empleados sostuvieron una reunión con José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien confirmó que el día 20 de diciembre sería la fecha límite para solventar el pago de los honorarios de las compañías artísticas, situación que no ocurrió. Claudia Sheinbaum propuso a los manifestantes atenderlos de forma personal y les solicitó acompañarla a la oficina de Gobierno. Alrededor de las 09:30 se les recibió en una comitiva especial para atender sus demandas. Hasta el momento no se cuenta con un comunicado oficial por parte de las dependencias.