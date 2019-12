Cuento y poesía en la Glorieta de los Insurgentes

*Como parte del Festival Cultural del Metro, se leyó el cuento “¿Qué llevamos en los bolsillos?”, de Etgar Keret, un escritor contemporáneo israelí

Por Luis Galindo

México, 21 de diciembre (Notimex).— Como parte de las actividades culturales que ofrece el Festival Cultural del Metro en la Glorieta de los Insurgentes, se llevaron a cabo lecturas de cuento y poesía a cargo de Adolfo Meza, promotor cultural comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. “Nosotros, como promotores culturales, tenemos el objetivo de trabajar en las comunidades o donde se pueda, trabajamos a veces en lo que son centros culturales que tienen años de haberse fundado y a través de sus actividades nos anexamos, y si no hay, empezamos a elaborar algunas”, señaló. Meza comentó que llegan a comunidades que están apagadas culturalmente, por lo que en esas zonas buscan espacios públicos, proponiendo actividades de forma regular, con el fin de que los vecinos se incorporen a ellas, como en esta ocasión donde fueron invitados para formar parte del festival. También, explicó que la selección de obras que integran cada programa que compartirán —sobre todo en espacios públicos— no puede partir de literatura densa ya que, no es de fácil escucha. Aunado a ello, enfatizó que deben ser intervenciones breves, a modo de que cualquier persona pueda pararse por mínimo cinco minutos para escuchar, formar parte del encuentro, apreciar y acto seguido, continuar su camino. Así, el promotor cultural leyó el cuento “¿Qué llevamos en los bolsillos?”, de Etgar Keret, un cuentista contemporáneo israelí e, indicó; “Tenemos la posibilidad de estar siempre eligiendo qué materiales proponer de manera libre y me gusta utilizar autores de nuevas generaciones, porque me gusta dirigirme a los jóvenes”.