Timo Tolkki planea concierto con Stratovarius

Por Cristóbal Torres

México, 20 de diciembre (Notimex).— Timo Tolkki planea una reunión con la banda finlandesa de power metal Stratovarius, "algo como lo que Helloween hizo", anunció el músico en conferencia de prensa en las instalaciones de Ars Nova Music, previo a la presentación que tendrá este 22 de diciembre en Rock Son Madero al lado del guitarrista español Alberto Rionda. "No sé mucho del evento de este domingo, pero he dado miles de conciertos por todo el mundo así que no necesito practicar" dijo al mencionar que no ha ensayado y tampoco sabe con qué músicos tocará además de Rionda. La lista de canciones será hecho por fanáticos en redes sociales convocados por Tolkki. Mencionó que su relación con Stratovarius es muy buena, "apoyo a todos los músicos"; y anunció que harán un concierto de reunión, "sucederá en uno o dos años porque ahora cada quien tiene sus compromisos; pero sí planeamos juntarnos y tocar en un recinto muy grande". Sobre su proyecto Infinite Visions, dijo que no sólo sigue en pie sino que planea grabarlo en México, donde montará un estudio. "Me he sentido muy bienvenido aquí, además el invierno de aquí no es como el de Finlandia". Agregó que dentro de sus proyectos en el país incluye la creación de una escuela de música para niños, aunque por ahora sólo es una idea. Por su parte, Alberto Rionda habló del ciclo de conferencias que dará aunado al concierto, donde explicará su método de composición musical producto de 25 años de carrera. La intención es que "alguien que no sepa de música pueda hacer canciones, pero manteniendo esa mística". Con Rionda se presentará Eduardo Lurueña, 9 veces campeón mundial de Kung Fu, quien presenta su libro El despertar de los dioses, donde plasma un método que le ha permitido tratar padecimientos y enfermedades a través de la meditación, algo por lo que ha sido censurado en su natal España. El taller y conferencia se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre a las 17:00 horas en las instalaciones de Ars Nova Music, ubicado en Huatabampo 64, colonia Roma.