Filarmónica de las Artes rinde tributo a Queen

*La Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli fue testigo de la pasión y la música que une a generaciones a través del clásico rock inglés

Por Luis Galindo

México, 20 de diciembre (Notimex).— El legado del cantante Freddie Mercury y su banda británica de rock fue evocado hoy por la Filarmónica de las Artes, bajo la dirección de Enrique Abraham Vélez Godoy con el concierto “Tributo Sinfónico Queen”, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Ante un lleno total, la ya conocida sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad México, albergó a músicos de orquesta e invitados que ofrecieron un programa completo de piezas clásicas de Queen, las cuales han resurgido en el interés particular y apasionante por las nuevas generaciones, esto, motivado por la más reciente película Bohemian Rhapsody —estrenada el otoño del año pasado—, la cual aborda la vida del cantante Freddie Mercury. Los asistentes arribaron desde muy temprana hora a la Sala Ollin Yoliztli, caracterizados por el entusiasmo, algunos de ellos —niños, niñas, jóvenes y adultos—, portaban playeras que reflejaban, mediante leyendas o imágenes, a la banda británica, así como a su apasionado intérprete de los años 70 y 80. La música de la banda Queen —integrada por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor, el bajista John Deacon y su vocalista Freddie Mercury—, sonó a cargo del solista invitado Ruby Rex al escucharse temas que fueron un éxito sin precedente como “Don´t Stop Me Now”. La fiesta musical se iba expandiendo en la sala de conciertos, donde el público participó con aplausos y momentos cúspides, en los cuales, los asistentes cantaban al unísono acompañando las voces de Brenda Santabalbina, Larissa Urbina, Abraham García Fuentes, Juan Pablo Ruiz y Daniel Páez, contenidas por los músicos Bianka García en el bajo; la guitarrista Cinthya Blackcat; Argentina Durán en el piano y Yoli Moreno en la batería. El repertorio se integró por algunos clásicos infaltables como; “We are the Champions”, “Somebody to Love”, “Radio Gaga”, “We Will Rock You” y “Bohemian Rhapsody”.