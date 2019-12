Buscan juicio político a magistrados por suspender sanciones a "Bronco"

Los tres magistrados del Tribunal Administrativo, que aprobaron suspensiones a las sanciones del gobernador Jaime Rodríguez, podrían ser sometidos a juicio político por incurrir en una violación a los estatutos de su propia dependencia.

El senador Samuel García acudió con dicha petición a la Oficialía de Partes de Congreso local, donde acusó a Rodrigo Maldonado, Cruz Cantú y José Manuel Guajardo de incumplir el artículo 63 de la Constitución.

De acuerdo con el legilador de Movimiento Ciudadano, los funcionarios obedecieron indicaciones del Ejecutivo y otorgaron un recurso que no les compete, por tratarse de un asunto de materia electoral.

"No pueden ellos meterse en temas del poder legislativo, por eso las suspensiones que le dieron a Manuel y el Bronco no valen, no vinculan a este Congreso. Pero el simple hecho de atreverse a otorgar una suspensión es un delito.

"Este juicio procede porque se viola el artículo 63, que señala que se van a crear los tribunales administrativos para resolver problemas cuando el gobierno del estado afecte a particulares", acusó, ademas de señalar que esperará un proceso legal contra los magistrados e incluso propondrá que los Tribunales Administrativos desaparezcan.

Dijo que los legisladores también habían fallado a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si bien ordenó abstenerse de imponer una sanción en el caso de las "broncofirmas", indicó que debían votar el dictamen, antes del 20 de diciembre.

García comparó el actual estatus de Donald Trump, a quien se le empezó a investigar un intercambio de correos electrónicos, y cuestionó que Rodríguez no haya enfrentado a la justicia a pesar de haber sido encontrado culpable de desvío de recursos en cuatro juicios.

"Estoy seguro de que vamos a ganar. Tenemos recursos, con cualquiera que ganemos Jaime se va. Por eso quisiera pedirle a la Suprema Corte que ponga celeridad, porque el estado ya no está para aguantarlo", apuntó.